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πριν 6 ώρες

Κατηγορητήρια σε Δρουσιώτη και Σάντη: Καταχωρήθηκε σήμερα η υπόθεση εναντίον τους - Θα εκδικαστεί στο Κακουργιοδικείο
| Κοινωνία

Δήμευση περιουσίας 164.585 ευρώ από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η έρευνα της ΥΚΑΝ και της ΜΟΚΑΣ μετά τον εντοπισμό 17 κιλών κοκαΐνης και κάνναβης «έκαψε» τους εμπλεκόμενους – Στο στόχαστρο τα περιουσιακά στοιχεία 35χρονου και 34χρονης.

Διάταγμα δήμευσης περιουσίας συνολικής αξίας 164.585 ευρώ εξέδωσε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά εμπορία ναρκωτικών, την οποία διερεύνησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Η υπόθεση άρχισε τον Νοέμβριο του 2024, όταν οι Αρχές εντόπισαν περισσότερα από πέντε κιλά κοκαΐνης και πέραν των 12 κιλών κάνναβης. Κατά τις έρευνες καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον τεσσάρων προσώπων, δύο ανδρών ηλικίας 52 ετών, ενός 35χρονου και μίας 34χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης η ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ, προχώρησε σε οικονομική έρευνα για τους κατηγορούμενους, κατά την οποία δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων χρηματικά ποσά και οχήματα.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα δήμευσης περιουσίας ύψους 164.585 ευρώ. Από το συνολικό ποσό, περιουσιακά στοιχεία αξίας 144.585 ευρώ δημεύθηκαν από τον 35χρονο, ενώ περιουσία αξίας 20.000 ευρώ δημεύθηκε από την 34χρονη.

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