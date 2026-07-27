Επίδομα Διακίνησης: Αυξήσεις και αναδρομικά έως €300 για 4.500 δικαιούχους

Περίπου 4.500 δικαιούχοι του μηνιαίου Επιδόματος Διακίνησης θα λάβουν για τον Ιούλιο αυξημένο επίδομα, καθώς και εφάπαξ ποσό αναδρομικών από την 1η Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 29 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το μηνιαίο ποσό του Επιδόματος Διακίνησης αυξάνεται από αυτόν τον μήνα κατά 33%, από €75 σε €100 ή από €150 σε €200.

Το εφάπαξ ποσό κυμαίνεται μέχρι τα €300 το μέγιστο και εξαρτάται από το ύψος στην αύξηση του μηνιαίου επιδόματος, δηλαδή €25 ή €50 επί 6 μήνες από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο, ή λιγότερη περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι του Επιδόματος Διακίνησης είναι άτομα τετραπληγικά ή τυφλά ανεξαρτήτως ηλικίας και εργασίας, άτομα με μέτρια ή σοβαρή κινητική αναπηρία, με μέτρια ή σοβαρή νοητική αναπηρία ή με σοβαρή ψυχική αναπηρία, που εργάζονται ή σπουδάζουν ή συμμετέχουν σε Κέντρα Ημέρας, καθώς και αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς και θαλασσαιμικοί που συμμετέχουν σε πρόγραμμα θεραπειών τους.

Σημειώνεται ότι 600 περίπου τετραπληγικά άτομα άνω των 65 ετών που δεν λάμβαναν το Επίδομα Διακίνησης θα ξεκινήσουν να το λαμβάνουν από τον επόμενο μήνα.

Σημειώνεται επίσης πως άτομα με μέτρια ή σοβαρή νοητική αναπηρία ή με σοβαρή ψυχική αναπηρία που εργάζονται ή σπουδάζουν και αποκτούν στο εξής το δικαίωμα στο επίδομα μπορούν ήδη να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα.

Επιπρόσθετα, άτομα με αναπηρίες που συμμετέχουν σε Κέντρα Ημέρας και ήδη λαμβάνουν επίδομα μεταφορικών δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά ενέργεια και σε εύθετο χρόνο το αυξημένο επίδομα τους θα μεταφερθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως νέοι αιτητές που θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά να συμμετέχουν σε Κέντρο Ημέρας μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για το Επίδομα Διακίνησης στο Τμήμα, μαζί με την αίτησή τους για την Επιχορήγηση Συμμετοχής σε Κέντρο Ημέρας, που ξεκινά να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο.

ΚΥΠΕ