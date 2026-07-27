Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν και Γκουτέρες για το Κυπριακό - Κλειστά κρατάει τα χαρτιά της η Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν την Κυριακή, σύμφωνα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες «συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις με αφορμή τις επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία και στην Κύπρο». Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισαν τί συζητήθηκε για το Κυπριακό.

Τουρκικά δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η επικοινωνία ήρθε δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Χακάν Φιντάν με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, στην Άγκυρα.

Την ίδια ώρα, το κρατικό πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε εκτενή ανάλυση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έλλειψη ουδετερότητάς της, όπως ισχυρίζεται.

Σε άλλη ανάλυσή του, το Anadolu αναφέρει ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες επιδιώκει, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, να αφήσει το αποτύπωμά του στο Κυπριακό, μετά την αποτυχία της διάσκεψης στο Κραν Μοντανά.

Το δημοσίευμα επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, εξετάζει ένα πιο ευέλικτο μοντέλο από την κλασική ομοσπονδία, με χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσεγγίζουν μια μορφή συνομοσπονδίας, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις θέσεις των δύο πλευρών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η τουρκική υπηρεσία του BBC , η οποία, επικαλούμενη τουρκικές διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα, αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχέδιο ή γραπτό έγγραφο του ΟΗΕ, όμως οι ιδέες που επεξεργάζεται η Ολγκίν φέρονται να κινούνται προς ένα μοντέλο «χαλαρής ομοσπονδίας».

Παράλληλα, η Hürriyet σε δικό της δημοσίευμα συνδέει άμεσα τις εξελίξεις στο Κυπριακό με την τουρκική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ