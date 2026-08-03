Λάρνακα: Κατασχέθηκαν τρία luxury ρολόγια €57.000 - «Βαρύ» πρόστιμο και φόροι σε επιβάτη από Ελβετία

Στην κατάσχεση τριών ρολογιών συνολικής αξίας περίπου €57.000 προχώρησαν οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα ρολόγια εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτη που αφίχθηκε από την Ελβετία ο οποίος παρέλειψε να τα δηλώσει, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση ύψους €4.584. Επιπρόσθετα, κατέβαλε επιπλέον δασμούς και φόρους ύψους €10.843.

«Στις 29 Ιουλίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν στις αποσκευές επιβάτη με Κυπριακή υπηκοότητα, που αφίχθηκε από την Ελβετία,τρία πολυτελή ρολόγια χεριού, συνολικής αξίας περίπου €57,000, τα οποία παρέλειψε να δηλώσει για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων», αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στον επιβάτη επιβλήθηκε πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση συνολικού ύψους €4,584 ευρώ για την παράλειψη δήλωσης, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €10,843 ευρώ.