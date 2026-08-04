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Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα εμπρησμού δάσους στην περιοχή Κόρνου - Χειροπέδες σε 28χρονη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά τον 26χρονο που τελεί ήδη υπό κράτηση, η Αστυνομία συνέλαβε και 28χρονη γυναίκα για την υπόθεση απόπειρας εμπρησμού δασικής έκτασης στη Λάρνακα. Η φωτιά είχε κατασβεστεί έγκαιρα από πολίτες πριν επεκταθεί.

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας εμπρησμού δάσους στην επαρχία Λάρνακας, καθώς χθες τέθηκε υπό κράτηση 28χρονη γυναίκα, εναντίον της οποίας εκτελέστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και 26χρονος, ο οποίος τελεί επίσης υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση στην περιοχή Κόρνου, που διαπράχθηκε στις 2 Αυγούστου 2026.

Όπως είχε ανακοινωθεί, γύρω στις 7 το απόγευμα πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους στην περιοχή παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και να απομακρύνονται από το σημείο. Την ίδια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση και κατάφεραν να την κατασβέσουν προτού επεκταθεί.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 26χρονου για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και απόπειρα εμπρησμού δάσους, με αποτέλεσμα την έκδοση και εκτέλεση δικαστικού εντάλματος σύλληψής του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.

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