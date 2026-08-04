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Κλοπιμαία μοτοσικλέτα εντοπίστηκε καμένη σε χωράφι στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου από Shutterstock

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση εμπρησμού ή καταστροφής κλοπιμαίας περιουσίας, μετά τον εντοπισμό μοτοσικλέτας που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη και βρέθηκε καμένη σε ανοικτό χώρο της επαρχίας Λεμεσού.

Υπόθεση εμπρησμού ή καταστροφής κλοπιμαίας μοτοσικλέτας διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά τον εντοπισμό καμένου δικύκλου σε ανοικτό χώρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 23:15 το βράδυ της Δευτέρας λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε μοτοσικλέτα που βρισκόταν σε χωράφι σε περιοχή της Λεμεσού.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία από τις 27 Ιουλίου 2026.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο σημείο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

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