Στον «αέρα» η συμφωνία για τους ωρομίσθιους – Αμετακίνητες οι συντεχνίες για απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου

Χωρίς εξέλιξη παραμένει η διαφορά για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, με την 24ωρη παγκύπρια απεργία της 17ης Σεπτεμβρίου να εξακολουθεί να ισχύει, ανέφεραν την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ εκπρόσωποι των ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ.

Οι τρεις συντεχνίες αναμένουν νέα κυβερνητική πρόταση που να περιλαμβάνει αυξήσεις στους μισθούς και στους μισθούς πρόσληψης, δηλώνοντας παράλληλα ανοικτές στον διάλογο, ώστε να εξευρεθεί λύση πριν από την απεργία.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, εκ μέρους της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ανέφερε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη μετά τις 5 Αυγούστου, οπότε αποφασίστηκε η προκήρυξη της απεργίας.

Όπως είπε, οι συντεχνίες αναμένουν από την Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο κάλεσμά τους για συνέχιση του διαλόγου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που να προβλέπει γενικές αυξήσεις στους μισθούς του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

«Δεν είναι σκοπός μας η απεργία ούτε η ταλαιπωρία του κόσμου ή των εργαζομένων. Σκοπός είναι να φτάσουμε σε μια συμφωνία, η οποία να βελτιώνει τους μισθούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί», ανέφερε.

Η απεργία εξακολουθεί να ισχύει, είπε, σημειώνοντας ότι για να υπάρξει διαφοροποίηση θα πρέπει να προηγηθούν διάλογος και συναίνεση από πλευράς της Κυβέρνησης για παραχώρηση αυξήσεων στο χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό που απασχολεί.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για προσωπικό που λαμβάνει από τους χαμηλότερους μισθούς στον τόπο, ακόμη και σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσουν «η λογική και η ανθρώπινη προσέγγιση» από πλευράς της Κυβέρνησης, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Ανέφερε ακόμη ότι οι συντεχνίες προχωρούν στην ενημέρωση των εργαζομένων μέσω συνελεύσεων, παραμένοντας ανοικτές στον διάλογο.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Ανδρέου, εκ μέρους της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, είπε ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν τη σύγκληση της εξ Υπουργών Επιτροπής, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Μικτής Εργατικής Επιτροπής σε περίπτωση διαφωνίας, καθώς και ενδεχόμενη διαφοροποίηση της κυβερνητικής πρότασης.

Ανέφερε ότι, εάν αυτό δεν γίνει πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου ή εάν η νέα πρόταση δεν ικανοποιεί τις συντεχνίες, θα πραγματοποιηθεί η 24ωρη παγκύπρια απεργία, που εξαγγέλθηκε στις 5 Αυγούστου.

Στην απεργία, όπως είπε, θα συμμετάσχουν οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στα δημόσια σχολεία, στα κυβερνητικά τμήματα και στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Χαρακτήρισε την απεργία «έσχατο μέτρο αντίδρασης» στην υφιστάμενη πρόταση, η οποία, όπως ανέφερε, δεν προσεγγίζει τις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων.

Ο κ. Ανδρέου είπε ότι, εάν δεν κατατεθεί πρόταση που να περιλαμβάνει αυξήσεις τόσο στους μισθούς όσο και στους μισθούς πρόσληψης, οι συντεχνίες θα προχωρήσουν στα μέτρα της 17ης Σεπτεμβρίου.

«Εάν ούτε τότε υπάρξει διαφορετική αντίδραση από την Κυβέρνηση, θα κλιμακώσουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα μας», ανέφερε.

Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα να μη χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η απεργία, σημειώνοντας ότι στόχος των συντεχνιών δεν είναι η λήψη μέτρων ούτε η ταλαιπωρία του κοινού και των παιδιών, καθώς θα επηρεαστούν και τα σχολεία.

Ο Αντρέας Αντωνίου, εκ μέρους της ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση στελεχών των τριών συντεχνιών στις 5 Αυγούστου εξετάστηκε και απορρίφθηκε η πρόταση του αρμόδιου Υπουργείου.

Όπως είπε, οι μισθοί του συγκεκριμένου προσωπικού παραμένουν πολύ χαμηλοί, ενώ ακόμη και η μοναδική γενική αύξηση των τελευταίων 15 χρόνων υπολειπόταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ελάχιστου ποσού των €28 που έλαβε το υπόλοιπο Δημόσιο.

Λόγω των χαμηλών μισθών, συνέχισε, οι συντεχνίες απαιτούν από την Κυβέρνηση να επανέλθει με πρόταση για αυξήσεις που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δημιουργεί η ακρίβεια.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι, μετά τη συνάντηση της 5ης Αυγούστου, οι συντεχνίες ανέμεναν κάποια αντίδραση από την Κυβέρνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν λάβει οποιαδήποτε αντιπρόταση.

«Αναμένουμε με αγωνία να μας πουν τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι η απεργία εξακολουθεί να ισχύει κανονικά. Πρόσθεσε ότι οι συντεχνίες αναμένουν να κληθούν σε διάλογο, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση λόγω της περιόδου των διακοπών.

Πηγή: ΚΥΠΕ