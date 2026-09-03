Κροτίδες και λεηλασίες σε σχολικά λεωφορεία - Άδειασαν πυροσβεστήρα και λιποθύμησε ο οδηγός

Περίπου 800 λεωφορεία πέρασαν από τεχνικό έλεγχο ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με το Υπουργείο Μεταφορών να διαβεβαιώνει ότι όσα οχήματα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών θα έχουν ελεγχθεί. Την ίδια ώρα, όμως, εταιρείες λεωφορείων εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς από μαθητές, καταγγέλλοντας περιστατικά με κροτίδες, πυροσβεστήρες και κλοπές εξοπλισμού ασφαλείας.

Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Εκπρόσωποι του Υπουργείου και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφεραν ότι περίπου 40 λεωφορεία απέτυχαν στους ελέγχους, ενώ ξεκαθάρισαν ότι κανένα όχημα δεν θα λάβει έγκριση εάν δεν προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Το ΤΟΜ ελέγχει τους στόλους που δήλωσαν οι εταιρείες για τη νέα σχολική χρονιά, εξετάζοντας τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, τις άδειες κυκλοφορίας, τις ασφαλιστικές καλύψεις και τα στοιχεία των οδηγών. Οι ανάγκες για τις σχολικές διαδρομές υπολογίζονται περίπου στα 600 λεωφορεία, με τις εταιρείες να δηλώνουν περισσότερα οχήματα ώστε να υπάρχουν εφεδρείες. Τον Σεπτέμβριο προγραμματίζονται, επίσης, απροειδοποίητοι έλεγχοι σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρέθηκαν, πάντως, οι βανδαλισμοί. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, Πάμπος Καπνός, έκανε λόγο για ζημιές χιλιάδων ευρώ. Περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο μαθητές άδειασαν πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς και άλλη περίπτωση κατά την οποία άναψαν κροτίδα μέσα σε λεωφορείο.

Κατήγγειλε, ακόμη, ότι μαθητές αφαιρούν τα σφυριά έκτακτης ανάγκης, τα οποία είναι απαραίτητα για το σπάσιμο των τζαμιών σε περίπτωση εγκλωβισμού. Όπως ανέφερε, οι εταιρείες προμηθεύτηκαν εκατοντάδες σφυριά για να αντικαταστήσουν όσα κλάπηκαν.

Ο κ. Καπνός προειδοποίησε ότι δεν θα εκτελούνται δρομολόγια όταν οι βανδαλισμοί θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Κατήγγειλε, παράλληλα, καθυστερημένη ανταπόκριση της Αστυνομίας και πιέσεις από γονείς για συνέχιση των δρομολογίων, ακόμη και μετά από σοβαρά περιστατικά.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, τόνισε ότι οι μαθητές που προκαλούν προβλήματα πρέπει να εντοπίζονται και οι γονείς τους να καταβάλλουν το κόστος των ζημιών. Υπέδειξε παράλληλα ότι η νομοθεσία επιτρέπει την εγκατάσταση καμερών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ζητώντας να προχωρήσει η εφαρμογή του μέτρου στα λεωφορεία που εκτελούν αποκλειστικά σχολικές διαδρομές.