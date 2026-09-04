Τίνα Παύλου: Επιδόματα και στήριξη φοιτητών στο επίκεντρο της πολιτικής για τους πολύτεκνους

Για την Κυβέρνηση η στήριξη της οικογένειας δεν εξαντλείται σε μια γενική διακήρυξη αλλά μεταφράζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, παροχές και μέτρα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας, δήλωσε την Πέμπτη, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου.

Σε ομιλία της στη «Γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας» η κ. Παύλου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υφυπουργείου, είπε πως είναι γεγονός ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν μια ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική και δημογραφική συνεισφορά.

Πρόσθεσε ότι "γι’ αυτό και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, επιδιώκει σταθερά να ενισχύει το πλαίσιο στήριξής τους και να περιορίζει όσο είναι δυνατό τα οικονομικά βάρη που συνεπάγεται η ανατροφή μιας μεγάλης οικογένειας".

Η Υφυπουργός ανέφερε ότι βασικό εργαλείο αυτής της πολιτικής είναι το Επίδομα Τέκνου, το οποίο τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε κατά 5%, ενώ, παράλληλα, για τις οικογένειες με πέντε ή περισσότερα τέκνα, έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τόσο για το Επίδομα Τέκνου όσο και για τη φοιτητική χορηγία, διασφαλίζοντας καθολικότερη στήριξη προς τις οικογένειες αυτές.

Στην ίδια κατεύθυνση, συνέχισε η κ. Παύλου, έχει θεσπιστεί η καταβολή του 50% του επιδόματος τέκνου σε φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, μια παρέμβαση που, όπως είπε, αναγνωρίζει ότι η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας πρέπει να συνεχίζεται και όταν τα παιδιά της προχωρούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών να μην αποτελούν εμπόδιο στις επιλογές και στις προοπτικές τους.

Στην ομιλία της η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι "η πολιτική για την οικογένεια αρχίζει πολύ νωρίτερα με την σταδιακή εφαρμογή της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών να αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για τα παιδιά και τους γονείς".

Πρόσθεσε ότι "την ίδια στιγμή, μέσω του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης, μειώνεται το κόστος φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας και ενισχύεται στην πράξη η δυνατότητα των γονέων να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή".

Η κ. Παύλου είπε ότι η Κύπρος του σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και σύνθετες προκλήσεις και ζούμε σε μια κοινωνία που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, γεμάτη απαιτήσεις, πίεση και συνεχή αγώνα για να ανταποκριθούμε".

Σημείωσε ότι μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, πολλές φορές, ίσως χωρίς να το συνειδητοποιούμε, μεταφέρουμε τις δικές μας αγωνίες και απαιτήσεις και στα παιδιά μας τα οποία θέλουμε να προοδεύσουν, να πετύχουν, να έχουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να σταθούν δυνατά στο μέλλον.

Η Υφυπουργός συνέχισε λέγοντας πως όταν οι απαιτήσεις γίνονται υπερβολικές, μπορεί εύκολα να γεννηθούν μέσα τους το άγχος και η αγωνία κι ένα παιδί που μεγαλώνει διαρκώς με τον φόβο μήπως δεν τα καταφέρει, μπορεί να δυσκολευτεί να χτίσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να προχωρήσει στη ζωή του.

Πρόσθεσε ότι πέρα από γνώσεις και επιτυχίες, οφείλουμε να δίνουμε στα παιδιά μας κάτι ακόμη πιο σημαντικό: την πίστη ότι αξίζουν, ότι μπορούν να προσπαθήσουν, να κάνουν λάθη, να ξανασηκωθούν και να συνεχίσουν.

"Ίσως το πιο σημαντικό εφόδιο που μπορούμε να προσφέρουμε στα μικρά μας παιδιά δεν είναι να τα μάθουμε να είναι πάντα τα καλύτερα, αλλά να τα μάθουμε να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να ακούν την καρδιά τους", είπε η Υφυπουργός, κλείνοντας την ομιλία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ