ΕΟΑ Λάρνακας προειδοποιεί για οικονομικές επιβαρύνσεις από αποφάσεις προηγούμενων Αρχών

Στον οικονομικό κίνδυνο που υπάρχει για τους ΕΟΑ από εκκρεμείς υποθέσεις προγενέστερων πολεοδομικών αρχών, αναφέρεται ο ΕΟΑ Λάρνακας σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, καλώντας τους αρμόδιους να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ορθή κατανομή των ευθυνών και θα προστατεύει την οικονομική βιωσιμότητα των ΕΟΑ.

Συγκεκριμένα ο οργανισμός εκφράζει «την έντονη ανησυχία του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με τη μετακύλιση στους ΕΟΑ της ευθύνης χειρισμού δικαστικών διαδικασιών που αφορούν πολεοδομικές αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας τους».

Αναφέρεται ότι «η σχετική νομοθετική ρύθμιση δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς, καθώς οι ΕΟΑ ενδέχεται να κληθούν να αναλάβουν όχι μόνο τη διαχείριση παλαιών υποθέσεων, αλλά και οικονομικές υποχρεώσεις ή αποζημιώσεις που πιθανόν να προκύψουν από αυτές, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή ή αρμοδιότητα κατά τον χρόνο λήψης των συγκεκριμένων αποφάσεων».

Σημειώνεται ότι «όπως επισημαίνει και σε πρόσφατο άρθρο του στον ημερήσιο Τύπο ο δικηγόρος και συνεργάτης του ΕΟΑ Λάρνακας, Μιχάλης Δειλινός, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί νομοθετικά τόσο ποιος φέρει την ευθύνη για τον δικαστικό ή εξωδικαστικό χειρισμό αυτών των υποθέσεων όσο και ποιος αναλαμβάνει την καταβολή ενδεχόμενων αποζημιώσεων».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη επανεξέτασης και ρύθμισης του ζητήματος, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ευθυνών που απορρέουν από αποφάσεις των προγενέστερων αρμόδιων Αρχών και εκείνων που αναλογούν στους ΕΟΑ από την ημερομηνία ανάληψης των σχετικών αρμοδιοτήτων».

Αναφέρεται επίσης ότι «η οικονομική και διοικητική βιωσιμότητα των ΕΟΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Πόροι που προορίζονται για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την υλοποίηση έργων δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται από υποχρεώσεις που προκύπτουν από αποφάσεις του παρελθόντος», σημειώνεται.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί, ως εκ τούτου, τους αρμόδιους να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ορθή κατανομή των ευθυνών και θα προστατεύει την οικονομική βιωσιμότητα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ