Πλήθος κόσμου στα γαλανόλευκα για το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου (φώτος)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κηδεία της Πόπης Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων ναυτών Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011.

Η Πόπη Χριστοφόρου έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον κάρκινο.

Το τελευταίο αντίο πραγματοποίειται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεμεσό με πλήθος κόσμου να κατακλύζει την εκκλησία. Ο κόσμος τήρησε την ευχή της και την αποχαιρετούν ντυμένοι στα μπλε και τα λευκά.

Αρκετά δημόσια πρόσωπα τίμησαν την Πόπη Χριστοφόρου με την παρουσία τους, ανάμεσα τους και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, η Πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου καθώς και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, όπως ο ηθοποιός Γιώργος Ζένιος.

Έξω από την εκκλησία βρίσκεται και άγημα του Ναυτικού.