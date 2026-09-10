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Πλήθος κόσμου στα γαλανόλευκα για το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στη Λεμεσό η κηδεία της Πόπης Χριστοφόρου, μητέρας των διδύμων ναυτών Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου που σκοτώθηκαν στην τραγωδία του Μαρί το 2011. Συγγενείς, φίλοι, πολιτειακοί αξιωματούχοι και απλοί πολίτες την αποχαιρετούν ντυμένοι στα μπλε και τα λευκά, τιμώντας την τελευταία της επιθυμία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κηδεία της Πόπης Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων ναυτών Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011.

Η Πόπη Χριστοφόρου έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον κάρκινο. 

Το τελευταίο αντίο πραγματοποίειται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεμεσό με πλήθος κόσμου να κατακλύζει την εκκλησία. Ο κόσμος τήρησε την ευχή της και την αποχαιρετούν ντυμένοι στα μπλε και τα λευκά.

Αρκετά δημόσια πρόσωπα τίμησαν την Πόπη Χριστοφόρου με την παρουσία τους, ανάμεσα τους και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, η Πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου καθώς και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, όπως ο ηθοποιός Γιώργος Ζένιος.

Έξω από την εκκλησία βρίσκεται και άγημα του Ναυτικού.

 

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