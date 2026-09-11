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«Έδωσα οδηγίες να παρουσιαστεί στο Αρχηγείο» - Η Ανδρούλλα Βασιλείου επιστρέφει τον αστυνομικό συνοδό της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ανδρούλλα Βασιλείου ανακοίνωσε ότι έδωσε οδηγίες στον αστυνομικό συνοδό που της είχε παραχωρηθεί μετά τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου να παρουσιαστεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας για νέα τοποθέτηση.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Βασιλείου γνωστοποίησε ότι έδωσε οδηγίες στον αστυνομικό συνοδό που της είχε παραχωρηθεί μετά τον θάνατο του συζύγου της, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, να παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για το νέο του πόστο.

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«Επειδή θέλω ειλικρινά να βοηθήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης να υλοποιήσει τις αποφάσεις του και να εξοικονομήσει χρήματα του δημοσίου, έδωσα οδηγίες στον οδηγό/αστυνομικό που έχω από τον θάνατο του συζύγου μου, να παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας να λάβει οδηγίες για το νέο του πόστο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έρχεται μία μέρα μετά τις δηλώσεις της στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», όπου είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση τερματισμού της αστυνομικής συνοδείας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα σεβαστεί πλήρως τις αποφάσεις των αρμοδίων.

Η κ. Βασιλείου είχε υποστηρίξει ότι η παρουσία του αστυνομικού δεν σχετιζόταν με ζητήματα προσωπικής ασφάλειας, αλλά με τη διευκόλυνση της συμμετοχής της σε επίσημες εκδηλώσεις, συνέδρια και δραστηριότητες πρεσβειών, ενώ είχε θέσει και ζήτημα θεσμικού κύρους που συνοδεύει το αξίωμα ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και της οικογένειάς του.

Η σημερινή της τοποθέτηση, πάντως, δείχνει ότι προχωρεί άμεσα στην εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης για τον τερματισμό της συγκεκριμένης διευκόλυνσης.

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