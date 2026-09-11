Τραγωδία στην Ελβετία: Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου με Ολλανδούς τουρίστες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς τουρίστες στην ανατολική Ελβετία παρεξέκλινε της πορείας του και ανατράπηκε, δήλωσε η Αστυνομία την Παρασκευή.

Το δυστύχημα συνέβη στις 4:45 μ.μ. (14:45 GMT) την Πέμπτη μεταξύ των κοινοτήτων Susch και Zernez στο καντόνι Graubunden.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο σε μια ζώνη έργων και ανατράπηκε. Από τους 45 ενήλικες που επέβαιναν, οι πέντε σκοτώθηκαν.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά, ενώ άλλα 37 νοσηλεύονται με πιο ελαφρά τραύματα.

Ξεκίνησε ήδη έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Παρασκευή ότι ο οδηγός του λεωφορείου, Ολλανδός υπήκοος, επέζησε και ήταν μεταξύ των τραυματιών.

Η Ολλανδική Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Γραφείων (ANVR) δήλωσε στο Πρακτορείο ότι το λεωφορείο ανήκε στην ταξιδιωτική εταιρεία Oad και ότι όλοι οι επιβάτες ήταν από την Ολλανδία.

Σύμφωνα με την ANVR, το λεωφορείο αναχώρησε από την Ολλανδία τη Δευτέρα και βρισκόταν σε μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία από την Αυστρία όταν συνέβη το δυστύχημα.

Η Oad δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένη και συντετριμμένη από το τραγικό δυστύχημα».

Το Zernez είναι το σημείο εισόδου για τους επισκέπτες του ελβετικού εθνικού πάρκου, ενός τεράστιου καταφυγίου στις 'Αλπεις που εκτείνεται σε περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ορεινή κοιλάδα Engadine.

Πηγή: ΚΥΠΕ