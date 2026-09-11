Στη σκιά αντιδράσεων η 25η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου - Απών ο Τραμπ από τη Νέα Υόρκη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τίμησαν την Παρασκευή την 25η επέτειο των καταστροφικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με μια συγκινητική τελετή στη Νέα Υόρκη, η οποία όμως σημαδεύτηκε από την απουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την έντονη κριτική από συγγενείς των θυμάτων.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στο Πεντάγωνο και όχι στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης, όπου το 2001 αεροσκάφη που είχαν καταληφθεί από αεροπειρατές κατέστρεψαν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 3,000 άνθρωποι.

Ο Τραμπ επιχείρησε να συνδέσει τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» που ακολούθησε την 11η Σεπτεμβρίου, ο οποίος οδήγησε σε πολυετή εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στη Μέση Ανατολή, με την τρέχουσα αντιπαράθεσή του με το Ιράν.

«Σήμερα ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους [των θυμάτων] πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν έχουμε επιλογή. Μόνο η νίκη υπάρχει. Αγωνιζόμαστε σκληρά. Αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε», είπε.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι τέσσερις εν ζωή προκάτοχοι του Τραμπ, ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, και οι Δημοκρατικοί Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση στο «Σημείο Μηδέν» (Ground Zero), στο νότιο Μανχάταν.

Εκεί συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για την κατανυκτική ετήσια τελετή, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 8:40 π.μ. (12:40 GMT) και αναβιώνει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Όπως συνηθίζεται, αναγνώστηκαν τα ονόματα των θυμάτων και χτύπησε μια καμπάνα για να σηματοδοτήσει τις κρίσιμες στιγμές της επίθεσης.

Η εκδήλωση είναι κατά κανόνα απολιτική και δεν περιλαμβάνει ομιλίες.

Ωστόσο, αρκετά μέλη οικογενειών θυμάτων, που διάβασαν τα ονόματα των νεκρών, άσκησαν κριτική στη Σαουδική Αραβία και στους δεσμούς που διατηρούσαν παλαιότεροι ηγέτες των ΗΠΑ με το Βασίλειο.

«Δεν έχουμε δικαιοσύνη», είπαν συγγενείς

Η Τέρι Στράντα, ο σύζυγος της οποίας, Τομ Στράντα, έχασε τη ζωή του στους Δίδυμους Πύργους, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ριάντ, κατηγορώντας το για συνέργεια στις επιθέσεις και κατακρίνοντας τους πρώην Προέδρους που παρευρίσκονταν στην τελετή.

Πρόσθεσε ότι επί 25 χρόνια, η μία Κυβέρνηση μετά την άλλη, συμπεριλαμβανομένων ηγετών που βρίσκονται εδώ σήμερα, επέλεξαν να προστατεύσουν τους Σαουδάραβες αντί να σταθούν στο πλευρό μιας οικογένειας θύματος της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στη Νέα Υόρκη, ο Δημοκρατικός Δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρώτος μουσουλμάνος Δήμαρχος, παρευρέθηκε στην εκδήλωση στο «Σημείο Μηδέν» (Ground Zero), παρά την εκστρατεία που τον καλούσε να μην παραστεί.

Στην προσπάθεια αυτή πρωτοστάτησαν η δεξιά εφημερίδα "New York Post" και ο πρώην Δήμαρχος και σύμμαχος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι.

Το ψήφισμα, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 υπογραφές, κατηγορεί τον Μαμντάνι ότι διατηρεί σχέσεις με μη κατονομαζόμενα άτομα που «αμφισβητούν τους αμερικανικούς θεσμούς ή δεν ασκούν επαρκή κριτική σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες».

Ο Μαμντάνι απέσπασε επαίνους επειδή αποκάλυψε πρόσφατα χιλιάδες έγγραφα που έδειχναν τι γνώριζαν οι αξιωματούχοι της πόλης σχετικά με τα επίπεδα τοξικότητας του αέρα στο Κάτω Μανχάταν μετά τις επιθέσεις.

Μετά το αρχικό σύννεφο σκόνης που ακολούθησε την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, ακολούθησαν μήνες ρύπανσης και αιωρούμενης σκόνης, προκαλώντας καρκίνους από τους οποίους υποφέρουν ακόμη και σήμερα χιλιάδες Νεοϋορκέζοι.

Οι επιθέσεις

Δεκαεννέα μέλη της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα αεροσκάφη εκείνη τη φθινοπωρινή μέρα του 2001.

Δύο από τα αεροσκάφη προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας την κατάρρευση των εμβληματικών ουρανοξυστών.

Ένα τρίτο αεροπλάνο χτύπησε το Πεντάγωνο, ενώ ένα τέταρτο, που πιστεύεται ότι είχε στόχο το Κογκρέσο ή τον Λευκό Οίκο, συνετρίβη σε χωράφι κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια, αφού οι επιβάτες αντιστάθηκαν.

Περίπου 100 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν γεννηθεί μετά το γεγονός ή είναι πολύ νέοι για να θυμούνται εκείνη τη δραματική ημέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ