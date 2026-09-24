Χάος σε πτήση για Λάρνακα: Επιβάτης κατηγορήθηκε για επίθεση και «έθεσε σε κίνδυνο» το αεροσκάφος - Του πέρασαν χειροπέδες

Πτήση από το Εδιμβούργο με προορισμό τη Λάρνακα αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Σκωτία περίπου μισή ώρα μετά την απογείωσή της, έπειτα από επεισόδιο με επιβάτη. Ένας 32χρονος συνελήφθη και κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για επίθεση και έκθεση αεροσκάφους σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη βρετανική Daily Record, η πτήση είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου με προορισμό την Κύπρο, όταν προκλήθηκε αναστάτωση από επιβάτη, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 επιβεβαιώνουν ότι η πτήση της 23ης Σεπτεμβρίου από το Εδιμβούργο προς τη Λάρνακα εκτράπηκε και επέστρεψε στο Εδιμβούργο.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέμεναν το αεροσκάφος κατά την προσγείωσή του, ενώ, σύμφωνα με τη Daily Record, αρκετοί αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στη συνέχεια και απομάκρυναν τον άνδρα από το αεροπλάνο.

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε στη Daily Record όσα συνέβησαν στον αέρα, αναφέροντας: «Ήμασταν στον αέρα μόλις περίπου μισή ώρα όταν ο άνδρας άρχισε να προκαλεί φασαρία. Οι αεροσυνοδοί δέχονταν λεκτικές επιθέσεις. Τελικά κάναμε μια πολύ ανώμαλη προσγείωση πίσω στο Εδιμβούργο».

Η Police Scotland επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά για «απείθαρχο επιβάτη» γύρω στις 16:30 της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου.

«Γύρω στις 4:30 το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία έλαβε αναφορά για “απείθαρχο επιβάτη” σε πτήση που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Η πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο και ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορήθηκε σε σχέση με διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση και έκθεση αεροσκάφους σε κίνδυνο», ανέφερε η Αστυνομία της Σκωτίας.

Ο 32χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Εδιμβούργο σήμερα, Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η Αστυνομία κάλεσε όποιον διαθέτει οπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Από την πλευρά της, η εταιρεία απολογήθηκε στους επιβάτες και στο πλήρωμα και επανέλαβε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε περιστατικά απείθαρχης συμπεριφοράς.

«Ως αεροπορική εταιρεία φιλική προς τις οικογένειες, εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απείθαρχη συμπεριφορά επιβατών και καταδικάζουμε έντονα οποιαδήποτε συμπεριφορά αυτού του είδους. Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εναντίον απείθαρχων επιβατών, ακόμη και μέσω της δικαστικής οδού όπου χρειάζεται, και θα επιδιώξουμε να ανακτήσουμε το κόστος που προκύπτει από τη συμπεριφορά τους», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους πελάτες μας και τους συναδέλφους μας που βρίσκονταν στο αεροσκάφος και αναγκάστηκαν να βιώσουν αυτό το περιστατικό», πρόσθεσε.