Γιατί ο Χαρτσιώτης κινδυνεύει να χάσει από Δευτέρας τους δύο αστυνομικούς που του παραχωρήθηκαν σήμερα

Ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης και νυν Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης, εδώ και μήνες χρησιμοποιούσε αστυνομικούς του Προεδρικού για να εκτελούν χρέη οδηγού. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε κρατική λιμουζίνα και για προσωπικές του μετακινήσεις. Όταν το θέμα καταγγέλθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία και ο Γενικός Ελεγκτής ζήτησε γραπτώς εξηγήσεις από το Προεδρικό, ο κ. Χαρτσιώτης υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και να χρησιμοποιεί την κρατική λιμουζίνα αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς. Ωστόσο, αντί το Προεδρικό να τερματίσει την πρακτική της διάθεσης αστυνομικών στον κ. Χαρτσιώτη, αποφάσισε ουσιαστικά να τη νομιμοποιήσει. Όπως αποκάλυψε χθες ο «Π», από σήμερα ο Επίτροπος Προεδρίας έχει στη διάθεσή του έναν υπαστυνόμο και έναν αστυνομικό, οι οποίοι θα εκτελούν χρέη συνοδού και οδηγού, με βάρδιες.

Είναι, ως εκ τούτου, προφανές ότι ο κ. Χαρτσιώτης έλαβε τους δύο αστυνομικούς όχι επειδή αντιμετωπίζει ζήτημα ασφάλειας, αλλά επειδή χρειαζόταν οδηγό.

Ζήτησε εξηγήσεις ο Φυτιρής

Η παραχώρηση αστυνομικής φρουράς στον Επίτροπο Προεδρίας δεν συνάδει με τις οδηγίες που έδωσε μόλις πριν από λίγες ημέρες στην Αστυνομία ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομική φρουρά θα παρέχεται μόνο σε όσους αντιμετωπίζουν πραγματικό ζήτημα ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσιακή τοποθέτηση των δύο μελών της Αστυνομίας δεν ήταν απόφαση του κ. Φυτιρή, ούτε ο ίδιος γνώριζε για αυτήν. Για τον λόγο αυτό ζήτησε εξηγήσεις από την ηγεσία της Αστυνομίας. Ο Υπουργός ενημερώθηκε χθες για την παροχή φρουράς στον κ. Χαρτσιώτη, μετά το δημοσίευμα του «Π».

Ελέγχονται οι φρουρές υπουργών και Επιτρόπων

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», με οδηγίες του κ. Φυτιρή, αυτή την εβδομάδα θα επανεξεταστούν οι αστυνομικές φρουρές υπουργών, υφυπουργών και Επιτρόπων, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εξεταστούν οι περιπτώσεις πολιτών στους οποίους παρέχεται αστυνομική φρουρά. Όπου διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει ζήτημα ασφάλειας, οι φρουρές θα αφαιρεθούν όπως έγινε προ ημερών με τους πρώην προέδρους της Βουλής και τις πρώην Πρώτες Κυρίες Βασιλείου και Χριστόφια.

Επομένως, και η περίπτωση του κ. Χαρτσιώτη θα αξιολογηθεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία και βάσει των ίδιων κριτηρίων που ισχύουν για όλους. Συνεπώς, εάν δεν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας για τον ίδιο τον κ. Χαρτσιώτη, οι μεταθέσεις των δύο αστυνομικών του θα ανακληθούν.