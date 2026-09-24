«Τέσσερις μήνες χωρίς εισόδημα»: Στους δρόμους ξανά οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα - Αποφάσισαν 24ωρη απεργία

Νέα 24ωρη απεργία τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, με παγκύπρια συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10:00 π.μ., αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η απόφαση λήφθηκε σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ύστερα από τη διαπίστωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ότι, παρά τον χρόνο που δόθηκε για διάλογο και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις, καμία από τις δεσμεύσεις της Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης δεν έχει υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα υπέστησαν για χρόνια τις συνέπειες λανθασμένων πολιτικών και αποφάσεων. Από το 2012 εργάζονταν με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, το οποίο, όπως αναφέρουν, τους στέρησε βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Μετά από πολυετείς αγώνες, απεργίες, κινητοποιήσεις και δικαστικές διαδικασίες, το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών καταργήθηκε και το 2026 ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση της απασχόλησης στα Υποστηρικτικά Προγράμματα.

Οι συντεχνίες αναφέρουν ότι ζήτησαν από την πρώτη στιγμή τη ρύθμιση, μέσω διαλόγου και συνεννόησης, όλων των ζητημάτων που προέκυπταν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, έθεσαν τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά την περίοδο που τα προγράμματα δεν λειτουργούν, την έγκαιρη προκήρυξη των αναγκών για τη σωστή στελέχωσή τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όσων εργάζονται σε αυτά εδώ και χρόνια.

Όπως σημειώνουν, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις, επιστολές και παρεμβάσεις, τα σοβαρά προβλήματα παραμένουν άλυτα. Εκατοντάδες εργαζόμενοι έμειναν για περίπου τέσσερις μήνες χωρίς εισόδημα, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική λύση για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους κατά την περίοδο αναστολής των προγραμμάτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει στη διαδικασία στελέχωσης που προβλέπει ο νόμος για τα ΚΙΕ, τα ΕΟΣ και τα Επιμορφωτικά Κέντρα, παρότι υπάρχουν ανάγκες και αρκετοί από τους εργαζομένους που απασχολούνταν προηγουμένως αναμένεται να μείνουν άνεργοι.

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν ότι ακούγεται πως η διαδικασία θα καθυστερήσει και ότι θα ζητηθεί υπερωριακή απασχόληση από διορισμένους. Αναφέρουν, επίσης, ότι στο πρόγραμμα ΕΟΣ έχει ήδη δοθεί υπερωριακή απασχόληση σε διορισμένους.

Όπως υποστηρίζουν, η απασχόληση διορισμένων στα προγράμματα δεν προβλέπεται από τον νόμο, ενώ δεν είναι ηθικά σωστό οι εργαζόμενοι στα προγράμματα να οδηγούνται στην ανεργία και να καταβάλλονται υπερωρίες σε άλλους, με μεγαλύτερο κόστος για το κράτος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις απευθύνθηκαν και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την παρέμβασή του για οριστική επίλυση του προβλήματος, είτε μέσω διασφάλισης του επιδόματος ανεργίας είτε μέσω καταβολής 12 μηνιαίων μισθών. Όπως αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση και καμία από τις δεσμεύσεις δεν έχει υλοποιηθεί.

«Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να καλούνται για ακόμη μια φορά να πληρώσουν το κόστος καθυστερήσεων, παραλείψεων και αποφάσεων για τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με υποσχέσεις και δεσμεύσεις που παραμένουν στα χαρτιά», αναφέρουν οι συντεχνίες.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κλιμάκωση των μέτρων, καλώντας όλους τους εργαζομένους στα Υποστηρικτικά Προγράμματα να συμμετάσχουν στην απεργία και στη συγκέντρωση.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων για κάλυψη των επιπλέον αναγκών, με άμεσες προκηρύξεις θέσεων ορισμένου χρόνου σε όλα τα προγράμματα, μεταξύ άλλων στα ΚΙΕ, τα Επιμορφωτικά, τα ΕΟΣ, τα ΣΜΕΕΚ και τα Μουσικά σχολεία. Ζητούν, επίσης, πολιτική απόφαση για την καταβολή επιδόματος ανεργίας στους δικαιούχους ή μισθοδοσίας, όπως συμβαίνει με τους αορίστου εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ