Πρώτα κονδύλια για τις νέες Κεντρικές Φυλακές - Ετοιμάζεται master plan

Στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά κονδύλι το οποίο προορίζεται για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις των σωφρονιστικού ιδρύματος. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο «ανέγερση, επεκτάσεις και βελτιώσεις κτιρίων, οι συνολικές πιστώσεις ύψους €1,450.000 προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων, την ανέγερση νέων Φυλακών εκτός αστικού ιστού και για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, τη δημιουργία αποθήκης ηλεκτρονικών, τη δημιουργία κτιρίου ελέγχου επισκεπτών και προσωπικού στην Κεντρική πύλη, τη διαμόρφωση κεντρικής Πύλης εισόδου και εξόδου, την ασφαλτόστρωση εσωτερικού δυτικού μηχανοκίνητου περιπόλου και όπου χρειαστεί, τη δημιουργία αποθήκης αναλωσίμων – ειδών καθαριότητας και τη δημιουργία νέας εισόδου για το προσωπικό στην παλαιά κλειστή φυλακή.

Υπάρχει επίσης πρόνοια για πιστώσεις πέραν του €1 εκατ. για ανακαινίσεις, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις των κτιρίων των Φυλακών και για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η πρόνοια αφορά ανακαινίσεις, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις των κτιρίων των Φυλακών. Ανακαίνιση Πτερύγων 1-2, 3, 4-4Α, 5-8, 5Α, 8Α, Ειδικό 8, 9, 10, 10Α, Ιατρείο 1+2, ΥΨΥ, τοποθέτηση Λεπιδοφόρων και Κονσερτίνων, συντήρηση πουρόπετρας σε χώρους των Φυλακών, διαμόρφωση χώρου Ακαδημίας με μπετόν (Κατοικίες 36-37), αναβαθμίσεις στα κτίρια της Σχολής Δεσμοφυλάκων για αναβάθμιση τους σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, άλλα έκτακτα έργα αποκατάστασης και συντήρησης του Τμήματος που δυνατόν να προκύψουν, ανακαίνιση παλαιάς αποθήκης ιματισμού για τη δημιουργία γραφείων και ανακαίνιση οικίας παλαιού ΚΕΕΑΚ: διατηρητέα οικία ειδικού χαρακτήρα και θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αρχείου.

Drones – τηλέφωνα

Στην κατηγορία του προϋπολογισμού για τις Κεντρικές Φυλακές, που αφορά την αγορά εξοπλισμού υπάρχει πρόνοια ύψους €1,6 εκατ. για πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την αγορά φορητής ακτινοδιαγνωστικής μηχανής για σκοπούς έρευνας σε κελιά και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, την αγορά συστήματος εντοπισμού και απενεργοποίησης Drones, την αγορά και τοποθέτηση νέου συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και για την εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης τηλεφώνων.

Ετοιμάζεται master plan

Σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης του μεγαλεπήβολου έργου δημιουργίας των νέων Κεντρικών Φυλακών, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα είχαν συνάντηση με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σε σύσκεψη συζητήθηκαν οι παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία του Master Plan για τις νέες Κεντρικές Φυλακές στον Άγιο Σωζόμενο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και στη βελτίωση της πρόσβασής του για το κοινό.

Οι νέες εγκαταστάσεις προβλέπεται να διαθέτουν χωρητικότητα περίπου 1.500 κρατουμένων και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργικότητας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου και οργανωμένου σωφρονιστικού περιβάλλοντος, είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σωφρονιστικής πολιτικής και η ενίσχυση των προοπτικών ομαλής επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του κόστους, αυτό θα ανέλθει γύρω στα 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ.