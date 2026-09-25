Ένας διαφορετικός Πρωταράς που αξίζει να αναδειχθεί

Με στόχο την ανάδειξη του μοναδικού υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής, πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου η επίσημη παρουσίαση του νέου Καταδυτικού Οδηγού του Πρωταρά. Ο Καταδυτικός Οδηγός παρουσιάζει 12 ξεχωριστά καταδυτικά σημεία, από το Κάβο Γκρέκο μέχρι τον Κάππαρη, με πληροφορίες για το βάθος, την τοποθεσία, τον βαθμό δυσκολίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βυθού και τη θαλάσσια ζωή που μπορεί να συναντήσει ο δύτης.

Στα καταδυτικά σημεία περιλαμβάνονται σπηλιές, ύφαλοι, ναυάγια, υποβρύχια λιβάδια και γλυπτά, ενώ οι κωδικοί QR διευκολύνουν τον εντοπισμό τους. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του υφυπουργού Τουρισμού ο Χριστόφορος Σενέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ανάδειξης και προβολής του υποθαλάσσιου πλούτου του Πρωταρά καθώς και της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού. Όπως λέχθηκε, ο Πρωταράς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους καταδυτικούς προορισμούς στην Κύπρο, με κρυστάλλινα νερά που προσφέρουν ορατότητα που ξεπερνά τα 30 μέτρα.

Ως εκ τούτου, η νέα, ολοκληρωμένη έκδοση του Καταδυτικού Οδηγού αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη της Ριβιέρας του Πρωταρά ως προορισμού που προσφέρει διάφορες εμπειρίες στους επισκέπτες πέραν από τον ήλιο και τη θάλασσα. «Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, στα καταδυτικά κέντρα της περιοχής, στον Λευτέρη Σούττο για τον εθελοντικό συντονισμό και σε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της έκδοσης.

Ένας διαφορετικός Πρωταράς. Ένας κόσμος που αξίζει να ανακαλύψουμε κάτω από την επιφάνεια», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.