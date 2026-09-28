Χειροπέδες σε 2 πρόσωπα: Κουβαλούσαν στις αποσκευές τους 180 κούτες με αδασμοφορολόγητα τσιγάρα

Μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων τσιγάρων εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε αποσκευές δύο επιβατών που ταξίδευαν προς το Μάντσεστερ και το Λονδίνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 24/9/2026 οι λειτουργοί, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν δύο περιπτώσεις επιβατών με προορισμό τις δύο πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις δύο παραδοτέες αποσκευές του ενός επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 180 κούτες, με 200 τσιγάρα η καθεμία. Στις αποσκευές του δεύτερου βρέθηκαν 98 πακέτα των 20 τσιγάρων, δηλαδή σχεδόν 10 κούτες.

Οι συσκευασίες δεν έφεραν τη σήμανση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα τσιγάρα ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν.

Ο πρώτος επιβάτης οδηγήθηκε σε κρατητήριο και την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την τριήμερη κράτησή του.

Ο δεύτερος επιβάτης αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού €600.

Για τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.