Δύο συλλήψεις για 210 κούτες αδασμοφορολόγητων τσιγάρων στο αεροδρόμιο

Στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αδασμοφορολόγητων τσιγάρων και στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησαν την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων , οι τελωνειακοί λειτουργοί, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν δύο 35χρονους επιβάτες, υπηκόους Αγγλίας, οι οποίοι είχαν ως προορισμό το Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν συνολικά 210 κούτες τσιγάρων, των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Οι δύο βαλίτσες περιείχαν από 105 κούτες η καθεμία.

Όπως διαπιστώθηκε, οι συσκευασίες δεν έφεραν τη σήμανση σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ενώ απουσίαζαν επίσης το χαρακτηριστικό ασφαλείας και ο μοναδικός κωδικός ιχνηλασιμότητας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι πρόκειται για αδασμοφορολόγητα τσιγάρα.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε κρατητήριο, προκειμένου να παρουσιαστούν σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.