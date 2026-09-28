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Βγαίνετε για μανιτάρια; Τι απαγορεύεται και τι συστήνει το Τμήμα Δασών

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© Τμήμα Δασών.

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με την έναρξη της περιόδου συλλογής άγριων μανιταριών, το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες για την προστασία του εδάφους και του δασικού οικοσυστήματος, τονίζοντας ότι η χρήση τσουγκράνων και άλλων αντίστοιχων εργαλείων απαγορεύεται.

Συστάσεις προς το κοινό για την υπεύθυνη συλλογή άγριων μανιταριών απευθύνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή την έναρξη της περιόδου συλλογής.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα καλεί όσους εξορμούν στα δάση για μανιτάρια να αποφεύγουν πρακτικές που προκαλούν ζημιά στο έδαφος και στο φυσικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τσουγκράνες, «χτένες» ή άλλα εργαλεία. Όπως αναφέρει, η χρήση τους διαταράσσει το έδαφος, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μύκητα και απαγορεύεται από τον περί Δασών Νόμο.

Παράλληλα, συστήνει να αποφεύγεται το σκάλισμα ή η καταστροφή του εδάφους. Όπου χρειάζεται, η φυλλάδα θα πρέπει να απομακρύνεται απαλά και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να επανατοποθετείται στη θέση της.

Το Τμήμα Δασών καλεί επίσης το κοινό να αφαιρεί τα μανιτάρια προσεκτικά, χωρίς να προκαλεί ζημιά στο έδαφος και στον περιβάλλοντα χώρο, και να συλλέγει μόνο είδη τα οποία αναγνωρίζει με βεβαιότητα ως εδώδιμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επιλογή ώριμων μανιταριών, καθώς αυτά έχουν ολοκληρώσει σε μεγαλύτερο βαθμό τον φυσικό τους κύκλο και έχουν ήδη συμβάλει στην απελευθέρωση των σπορίων τους.

Στην ανακοίνωση εξηγείται ακόμη η σημασία της φυλλάδας, του φυσικού δηλαδή στρώματος από πεσμένα φύλλα, μικρά κλαδιά και άλλα οργανικά υλικά που καλύπτει το έδαφος. Η φυλλάδα συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και στην προστασία του εδάφους, προσφέρει χώρο και τροφή σε μικρούς οργανισμούς και έντομα και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των μυκήτων.

Ως εκ τούτου, η εκτεταμένη και άσκοπη απομάκρυνσή της μπορεί, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, να επηρεάσει αρνητικά τη φυσική λειτουργία του δάσους.

«Με υπεύθυνη συλλογή, προστατεύουμε τα μανιτάρια, το έδαφος και ολόκληρο το δασικό οικοσύστημα», καταλήγει το Τμήμα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του δάσους αποτελεί ευθύνη όλων.

#ΚΥΠΡΟΣ #ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ #ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ #ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

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