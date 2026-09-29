Χάρης Πογιατζής: 911 καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς – Τον Οκτώβριο η συζήτηση για ανακριτικές εξουσίες

Συνολικά 911 καταγγελίες έχει δεχθεί η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εκ των οποίων οι 645 έχουν ήδη εξεταστεί, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, Χάρη Πογιατζή.

Μιλώντας την Τρίτη στο Cyprus Forum στη Λευκωσία, σε συζήτηση με θέμα το κράτος δικαίου πέρα από την ανεξαρτησία των θεσμών, ο κ. Πογιατζής ανέφερε ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 είχαν υποβληθεί συνολικά 911 καταγγελίες. Η εξέταση των 645 από αυτές έχει ολοκληρωθεί, ποσοστό που ανέρχεται στο 71%.

Όπως σημείωσε, οι καταγγελίες προέρχονται τόσο από θεσμούς όσο και από πολίτες, ενώ η Αρχή έχει διαπιστώσει άγνοια σε σχέση με τη διαφθορά.

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή, ο Πρόεδρός της είπε ότι έχουν ληφθεί πρόσφατα οι σχετικές εισηγήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι η συζήτηση αναμένεται να αρχίσει εντός του Οκτωβρίου 2026.

Για την παραχώρηση εξουσιών δίωξης, ο Χάρης Πογιατζής ανέφερε ότι «υπάρχει απροθυμία εκ μέρους των αρχών να προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο», προσθέτοντας πως για τον σκοπό αυτό απαιτείται τροποποίηση του Συντάγματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Αρχή έχει εκπονήσει και άρχισε να εφαρμόζει σταδιακά σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει 11 δράσεις.

Αναφερόμενος στη διασφάλιση της ακεραιότητας προσώπων με ανώτατες εκτελεστικές δραστηριότητες, είπε ότι η Αρχή επιδιώκει, περίπου σε έναν χρόνο από σήμερα, να παραδίδει σε κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει κάποιο αξίωμα ένα βιβλιάριο με όλες τις νομοθεσίες που αφορούν τη διαφθορά. Το βιβλιάριο θα συνοδεύεται από ενημέρωση για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μη τήρηση των σχετικών νομοθεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ