Το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας συνεχίζει δυναμικά το έργο του

Με αυξημένη συμμετοχή η Παιδική Θεατρική Ακαδημία Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή παιδιών συνεχίζει τη δράση του το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Χλώρακας, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στα πολιτιστικά δρώμενα της κοινότητας.

Σύμφωνα νε ανακοίνωση του προέδρου του ΠΠΟΧ Ανδρέα Κυριακού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 αρχίζουν τα μαθήματα της Κοινοτικής Παιδικής Θεατρικής Ακαδημίας Χλώρακας, προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου μέσα από τη δημιουργία, το παιχνίδι και τη συνεργασία.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και στοχεύουν στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικότητας, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας της ομαδικότητας.

Παράλληλα, ξεκινά η προετοιμασία για το νέο θεατρικό έργο της Θεατρικής Ομάδας Χλώρακας, υπό τη διεύθυνση της σκηνοθέτριας και θεατροπαιδαγωγού Μαρίνας Αθανασίου-Τάκη.

Το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι, μέσα από τη Θεατρική Ομάδα και την Παιδική Θεατρική Ακαδημία, αποτελεί έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, όπου παιδιά και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να δημιουργούν, να συνεργάζονται και να εκφράζονται μέσα από την τέχνη του θεάτρου.

Σύμφωνα με τον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας, μέσα από τη θεατρική δραστηριότητα καλλιεργείται ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα, διατηρείται ζωντανή η πολιτιστική κληρονομιά, προσφέρεται ποιοτική και δημιουργική απασχόληση και ενισχύονται η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικότητα.

Παράλληλα, το Εργαστήρι συμβάλλει στη δημιουργία πολιτιστικής ζωής στη Χλώρακα και στην προβολή της κοινότητας και των ανθρώπων της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προστίθεται στην ανακοίνωση εκφράζονται προς τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, κ. Νικόλα Λιασίδη, καθώς και προς όλους τους Κοινοτικούς Συμβούλους για την έμπρακτη στήριξή τους.

Όπως αναφέρεται, η παραχώρηση χώρων, οι διευκολύνσεις, η συνδρομή του προσωπικού και η οικονομική ενίσχυση συμβάλλουν ουσιαστικά στη λειτουργία και την ανάπτυξη του Θεατρικού Εργαστηρίου.

Η συνέργεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτιστικών φορέων, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών αποτελεί, σύμφωνα με τον Όμιλο, σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της κοινότητας.

«Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια είναι επένδυση στα παιδιά, στην κοινωνία και στο μέλλον της Χλώρακας», επισημαίνεται.

Το μήνυμα που στέλνει το Κοινοτικό Θεατρικό Εργαστήρι είναι ξεκάθαρο το θέατρο στη Χλώρακα συνεχίζεται και ο πολιτισμός προχωρεί, με τα παιδιά και τους νέους να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας προσπάθειας που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή του τόπου.