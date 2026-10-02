1098 κλήσεις προς το 1466, την πολύτιμη γραμμή βοήθειας για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η παρανομία, το έγκλημα και η ενδοοικογενειακή βία είναι καθημερινά φαινόμενα. Μια κοινωνία όπου κάποια παιδιά και κάποιοι ενήλικες είναι αναγκασμένοι να ξυπνούν και να κοιμούνται μέσα στον φόβο, τον πόνο και την αγωνία. Μια κοινωνία που παραπαίει ανάμεσα στον άκρατο καταναλωτισμό, που προβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και την επιθετικότητα, την βία και την εξαθλίωση, που συχνά παραμένουν κρυφές.

Ειδικά για τα παιδιά, επιστημονικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η ψυχολογική και σωματική κακοποίηση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, προκαλώντας από άγχος και κατάθλιψη μέχρι διάσπαση προσοχής και μειωμένες επιδόσεις στο σχολείο, διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή, χαμηλή αυτό-εκτίμηση και δυσκολία στη δημιουργία υγιών σχέσεων. Η αίσθηση ανασφάλειας στο σπίτι ή στο σχολείο οδηγεί συχνά κάποια παιδιά να υιοθετούν και τα ίδια επιθετικές συμπεριφορές, ή να απομονώνονται συναισθηματικά.

Όμως, πού μπορεί να αποταθεί ένα παιδί όταν υφίσταται τη βία και την κακοποίηση καθημερινά, αλλά δεν τολμά να μιλήσει γι’ αυτά που βιώνει επειδή φοβάται, ή επειδή δεν θέλει να καταγγείλει αυτούς που θα έπρεπε να το φροντίζουν και να το προστατεύουν; Και ακόμα και αν τολμήσει να μιλήσει, ποιος μπορεί να του προσφέρει τη σωστή υποστήριξη και προστασία;

H γραμμή 1466

Η τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας 1466, που λειτουργεί με απόλυτη εχεμύθεια, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο, στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και νομικών. Η ομάδα των ειδικών έχει πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του κράτους και μπορεί να παρέχει άμεση υποστήριξη και άμεση παρέμβαση, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία του παιδιού. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να συνεχιστεί με συνεδρίες με ψυχολόγους, τόσο για το παιδί όσο και για όλη την οικογένεια.

Πίσω από την Γραμμή Βοήθειας 1466, που λειτουργεί εδώ και έξι χρόνια με την οικονομική στήριξη του Ομίλου XM, βρίσκεται ο διεθνής, ανεξάρτητος ανθρωπιστικός Οργανισμός Hope For Children CRC Policy Center. Ο Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2008, λειτουργεί στη βάση των αρχών και αξιών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί την αφετηρία και την έμπνευση για όλα τα προγράμματα και τις δράσεις του.

Ο Όμιλος XM έχει μια ευρεία συνεργασία με τον Οργανισμό Hope For Children, που εκτείνεται από την οικονομική στήριξη της για τη τεχνική υποδομή της λειτουργίας της Γραμμής Βοήθειας 1466 μέχρι την χρηματοδότηση εκστρατείας για τον σχολικό εκφοβισμό και τη δημιουργία του ειδικά σχεδιασμένου Συμβουλευτικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας XM, που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Το νέο κτίριο όπου θα στεγάζεται το Συμβουλευτικό Κέντρο θα προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την συνέχιση της ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης, που ήδη προσφέρεται δωρεάν σε παιδιά και ενήλικες, για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης, παραμέλησης, σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού (bullying/grooming), καθώς και για την καθοδήγηση γονέων ή κηδεμόνων σε θέματα προστασίας των παιδιών.

1098 κλήσεις προς το 1466

Σύμφωνα με στοιχεία απο τον Hope For Children, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν γίνει 1098 κλήσεις προς το 1466, με μέσο όρο 34 τηλεφωνήματα την βδομάδα. Η πλειοψηφία των καλούντων είναι παιδιά και νέοι ηλικίας 13 έως 17 ετών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, απευθύνονται στη γραμμή αναζητώντας βοήθεια, καθώς είναι θύματα βίας και εκφοβισμού είτε στο οικογενειακό είτε στο σχολικό τους περιβάλλον. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα γίνονται από γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους ή από πολίτες που εντοπίζουν περιστατικά που αφορούν παιδιά. Τα περισσότερα τηλεφωνήματα – σε ποσοστό 60% – γίνονται από κορίτσια και γυναίκες.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους γίνονται οι κλήσεις προς το 1466 είναι οι συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, η ανάγκη των γονέων να λάβουν συμβουλές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του άγχους και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών τους, η διαχείριση του πένθους και της απώλειας, η αντιμετώπιση σκέψεων θανάτου και αυτοκτονίας, ο σχολικός εκφοβισμός και νομικά θέματα. Φέτος, σε 62 περιστατικά προσφέρθηκαν στους εμπλεκόμενους δωρεάν συνεδρίες με ψυχολόγους του Οργανισμού Hope For Children. Σε 54 περιπτώσεις, ο Οργανισμός προχώρησε σε αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και στην Αστυνομία.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Γραμμής Βοήθειας 1466 είναι ότι προσφέρει σε παιδιά και οικογένειες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη καθημερινότητά τους, ένα προσβάσιμο και εμπιστευτικό σημείο άμεσης επαφής με εξειδικευμένο προσωπικό, που μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές και την αναγκαία καθοδήγηση, αλλά και να τους παραπέμψει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες του κράτους. Σε πολλές περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η έγκαιρη παρέμβαση των ειδικών του Οργανισμού Hope For Children έχει σώσει ζωές, αποτρέποντας πιθανές αυτοκτονίες και ενισχύοντας το δίκτυο προστασίας ευάλωτων παιδιών.

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός κλήσεων προς το 1466 καταδεικνύει τόσο την μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας για ουσιαστική παρέμβαση, όσο και την εμπιστοσύνη των πολιτών στον μηχανισμό της Γραμμή Βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://uncrcpc.org.cy/programmes/e8nikh-grammh-boh8eias-1466

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του Hope For Children μπορείτε να βρείτε εδώ www.uncrcpc.org.cy

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