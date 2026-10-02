Θεανώ Καλαβανά: «Κινδυνεύω να αποκτήσω ποινικό μητρώο για μια ανάρτηση που παρέμεινε στο Facebook» (ηχητικό)

Αντιμέτωπη με ποινική διαδικασία εξαιτίας μιας παλαιάς ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να βρίσκεται η πρόεδρος του ΟΠΕΚ, Θεανώ Καλαβανά, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά μιας «αναχρονιστικής νομοθεσίας» που δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Καλαβανά αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλήση της στην Αστυνομία για κατάθεση, στις ερωτήσεις που της υποβλήθηκαν από τους ανακριτές και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκλογικής νομοθεσίας.

«Το “έγκλημα” ήταν ότι δεν κατέβασα την ανάρτηση»

Η κ. Καλαβανά ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα της λέχθηκαν κατά την ανάκρισή της, το ζήτημα αφορά ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει μία μέρα πριν από τις εκλογές και η οποία παρέμεινε αναρτημένη κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι, ως απλή πολίτης, έπρεπε να διαγράφω τις παλαιότερες αναρτήσεις μου», ανέφερε. Όσον αφορά την επίμαχη δημοσίευση, η κ. Καλαβανά εξήγησε ότι αρχικά επρόκειτο για ένα γενικό μήνυμα υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές. «Ήταν ένα πολύ απλό βίντεο που έγραφε: “Μην ελπίζεις, ψήφισε”», είπε και «στη συνέχεια, εγώ πρόσθεσα το σχόλιο: “Αν θέλετε, ψηφίστε Volt”».

«Κινδυνεύω να αποκτήσω ποινικό μητρώο»

«Βρισκόμαστε στο σημείο όπου, ως πολίτης, κινδυνεύω να αποκτήσω ποινικό μητρώο για μια ανάρτηση που παρέμεινε στο Facebook», ανέφερε, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπόθεση. Υποστήριξε μάλιστα ότι ανάλογες αναρτήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν μαζικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η νομοθεσία δεν ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα»

Η κ. Καλαβανά χαρακτήρισε αναχρονιστικό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μιας και όπως είπε «πρόκειται για μια νομοθεσία του 1963».

Η νομοθεσία εκσυγχρονίστηκε το 2026, ωστόσο, κατά την άποψή της, οι αλλαγές ήταν περιορισμένες. «Στην πραγματικότητα ο μοναδικός εκσυγχρονισμός που έγινε ήταν η μετατροπή των προστίμων από λίρες σε ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το κείμενο της νομοθεσίας δεν ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα» και δεν ρυθμίζει άμεσα τη λειτουργία του διαδικτύου.

Τι τη ρώτησαν οι ανακριτές

Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε για την ανακριτική διαδικασία η κ. Καλαβανά. «Με ρώτησαν αν διαθέτω λογαριασμό, ποιο είναι το προφίλ μου, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό κ.λπ.», δήλωσε. Υποστήριξε επίσης ότι οι ανακριτές της παρουσίασαν τη συγκεκριμένη δημοσίευση χαρακτηρίζοντας τη «διαφήμιση» και την ρώτησαν «αν ήταν ενεργή την ημέρα των εκλογών και αν παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα». Η ίδια απάντησε πως «όσα έχω να πω, θα τα πω στο δικαστήριο» και τόνισε πως η υπόθεση αφορά ευθέως το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και πολιτικής άποψης ενός πολίτη.

«Δεν μπορεί να διώκονται πολίτες για τις απόψεις τους»

Η κ. Καλαβανά δεν παρέλειψε να ταχθεί υπέρ της αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου και αναφέρθηκε σε πληροφόρηση της πως εξετάζονται πρωτοβουλίες για τροποποίηση της νομοθεσίας. Η πρόεδρος του ΟΠΕΚ αποκάλυψε ότι δεν είναι η μόνη που κλήθηκε να δώσει κατάθεση. Σύμφωνα με την ίδια, οι περισσότεροι από αυτούς είναι υποψήφιοι ή στελέχη πολιτικών κομμάτων. Ερωτηθείσα αν θεωρεί ότι η υπόθεση σχετίζεται με τη θέση της ως προέδρου του ΟΠΕΚ, η κ. Καλαβανά απάντησε αρνητικά. «Για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο ΟΠΕΚ δεν στηρίζει το Volt. Τα μέλη του ψηφίζουν όποιο κόμμα επιθυμούν», ανέφερε ενώ διευκρίνισε πως δεν είναι καν μέλος του εν λόγω κόμματος, απλώς διατηρεί θετική άποψη για πρόσωπα που συμμετέχουν στο κόμμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το εκπροσωπεί.

Αναμένεται απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας

Κλείνοντας, η κ. Καλαβανά ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων ο φάκελος θα αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία και η συνέχεια της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε εκείνο το στάδιο.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο soundcloud του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: