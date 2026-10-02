Λεμεσός: Έτσι ξέσπασε η φωτιά σε χώρο εστίασης - Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

Σε ανάφλεξη συσσωρευμένου λίπους στο εσωτερικό φουγάρων, οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε, την Πέμπτη, σε χώρο εστίασης πενταώροφου κτιρίου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν, στις 9:27 χθες, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και Υδραυλική Τηλεσκοπική Πλατφόρμα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:30, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα φουγάρα, ενώ από τη θερμότητα επηρεάστηκαν εξωτερικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην οροφή του κτηρίου.

Ζημιές, προστίθεται, υπέστη επίσης η βαφή της τοιχοποιίας, κατά μήκος του χώρου όπου ήταν τοποθετημένα τα φουγάρα, καθώς και μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χώρου εστίασης.

Κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εργαζόμενος του καταστήματος βρισκόταν εντός για προετοιμασίες και αφού αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, εξήλθε σε ασφαλή χώρο.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από ανάφλεξη συσσωρευμένου λίπους στο εσωτερικό των φουγάρων.

Παγκύπρια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 1ης Οκτωβρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 2ας Οκτωβρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 41 κλήσεις για βοήθεια (19 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις).

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ