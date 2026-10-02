Από Παναγούλη μέχρι παλιό αεροδρόμιο: Η Λάρνακα βγάζει από τη ναφθαλίνη τρία μεγάλα αιτήματα προς το κράτος

Τρία «ξεχασμένα» από το κράτος αιτήματα της Λάρνακας, που αφορούν έργα τα οποία εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προτίθεται να επαναφέρει ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, ενώπιον της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύης Τσολάκη, κατά την προγραμματισμένη συνάντησή τους στις 13 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση (αρχικά ήταν ορισμένη στις 25 Σεπτεμβρίου αλλά αναβλήθηκε) θα έχει ως κύριο θέμα συζήτησης τις εκκρεμότητες αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης και συγκεκριμένα τις καθυστερήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα που καταγράφονται στον Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης, τον οποίο η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι. Στη Λάρνακα υπάρχει ανησυχία κατά πόσο θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα του Οδικού Χάρτη, γι’ αυτό και η τοπική αρχή θα ζητήσει ξεκάθαρη πολιτική βούληση ότι το όλο έργο θα γίνει έγκαιρα. Παράλληλα, θα ζητηθεί από την κ. Τσολάκη όπως δοθούν σαφείς οδηγίες προς την ΑΛΚ για έναρξη των πρώτων έργων όπως προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη, ανεξάρτητα από τα νομικά κωλύματα που φαίνεται να προκύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα, όμως, στο υπόμνημα που θα καταθέσει ο Δήμος Λάρνακας στην υπουργό περιλαμβάνονται και τρία ζητήματα, τα οποία επί της ουσίας… βγαίνουν από τη ναφθαλίνη έπειτα από αρκετό καιρό. Ένα από αυτά αφορά το ημιτελές, εδώ και μια 20ετία, οδικό έργο της λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη.

Υπενθυμίζουμε, ότι η κατασκευή της υπό αναφορά λεωφόρου ξεκίνησε με προοπτική να ενώσει τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (πρώην Στρατηγού Τιμάγια) στη Λάρνακα με τον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Αγ. Νάπας και να αποσυμφορήσει την τροχαία κίνηση στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας. Ωστόσο, ο δρόμος αυτός κατασκευάστηκε κατά το ήμισυ (μόνο η Α΄φάση), αφού ολοκληρώθηκε το 2006 μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Σάββα, στα Λιβάδια. Η Λάρνακα θα ζητήσει προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης προσφορών για τα κατασκευαστικά σχέδια της Β΄φάσης της λεωφόρου, που θα καλύψει το τμήμα από τα Λιβάδια μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς.

Αντισταθμιστικά

Ένα άλλο αίτημα της Λάρνακας που εκκρεμεί εδώ και καιρό, είναι η καταβολή αντισταθμιστικών μέτρων για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Παρά τα διαβήματα που κατά καιρούς έχουν γίνει από τις δημοτικές αρχές, εντούτοις μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο αίτημα δεν έχει αντικρισθεί με θετικό φακό από το Υπουργείο Οικονομικών και γενικότερα την κυβέρνηση. Παράλληλα, ο Δήμος Λάρνακας θα ζητήσει από την Ε. Τσολάκη ενημέρωση κατά πόσο υπάρχουν σε εξέλιξη διεργασίες για ανάπτυξη του παλιού αερολιμένα, ο οποίος από το 2009, οπόταν τερμάτισε τη λειτουργία του, δεν έχει γίνει κατορθωτό να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Στη συνάντηση με την υπουργό Μεταφορών, ο δήμαρχος Λάρνακας θα αιτηθεί, επίσης, τη διενέργεια μελέτης επίχωσης και δημιουργίας παραλίας στο ανατολικό θαλάσσιο μέτωπο, όπου τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου. Τέλος, θα υποβληθεί αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών ασφαλτόστρωσης δρόμων στο δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης, που επηρεάστηκαν από τα κατασκευαστικά έργα της Γ΄ φάσης ανάπλασης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας.