Με το δεξί μπήκε ο Οκτώβρης: Άνοιξαν οι ουρανοί σε Πάφο και Λεμεσό - Δείτε βίντεο

Με το δεξί μπήκε ο Οκτώβρης στην Κύπρο, φέρνοντας μαζί του τις πρώτες ουσιαστικές φθινοπωρινές εικόνες, με βροχές, συννεφιά και αισθητή αλλαγή του καιρού σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Από το βράδυ της Πέμπτης, Πάφος και Λεμεσός πήραν τη σκυτάλη των φαινομένων, με βροχές να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές και κατά τόπους να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση. Πάφος και Λεμεσός βρίσκονται από αργά το βράδυ της Πέμπτης στο επίκεντρο των φαινομένων, με βροχές να καταγράφονται από τις βραδινές ώρες και κατά τόπους να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση. Σε αρκετές περιοχές οι δρόμοι βράχηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τοπικά η βροχόπτωση συνοδεύτηκε από αυξημένη συννεφιά και αισθητή αλλαγή του καιρού.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο αποτυπώνουν το φθινοπωρινό σκηνικό που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη βροχή να κάνει αισθητή την παρουσία της έπειτα από μια ημέρα κατά την οποία τα εντονότερα φαινόμενα είχαν κινηθεί σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Χθες, Πέμπτη, οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες επηρέασαν περισσότερο περιοχές της Λευκωσίας και της Λάρνακας, καθώς η αστάθεια εκδηλώθηκε κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Το σκηνικό άλλαξε σταδιακά τις βραδινές ώρες, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται προς τα δυτικά.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ που δημοσιεύθηκαν στις σελίδες KITAS WEATHER και Καιρόφιλοι Κύπρου