Κραυγή απόγνωσης πατέρας 23χρονου με αυτισμό: Zητά παρέμβαση του Προέδρου - «Το παιδί μου φωνάζει βοήθεια και δεν μπορώ να το βοηθήσω» [ηχητικό]

Όπως εξήγησε, στο ειδικό σχολείο τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και θεραπειών, το οποίο περιλαμβάνει λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλες δραστηριότητες. «Τα αυτιστικά παιδιά χρειάζονται δομημένο πλαίσιο. Είναι όπως το οξυγόνο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η αιφνίδια αλλαγή της καθημερινότητάς τους ενδέχεται να προκαλέσει έντονη απορρύθμιση.

«Δεν μας έχει δοθεί κατάλληλη λύση»

Ο κ. Χαραλάμπους εξέφρασε έντονη διαφωνία με τις δημόσιες τοποθετήσεις της υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου, σύμφωνα με τις οποίες είχε προταθεί στην οικογένεια θέση σε δομή την οποία δεν αποδέχθηκε. Όπως υποστήριξε, πράγματι εξετάστηκε η δυνατότητα φιλοξενίας του γιου του σε κέντρο ημέρας, ωστόσο το συγκεκριμένο κέντρο δεν ήταν κατάλληλο για τις ανάγκες του. Πρόσθεσε ότι το εξειδικευμένο κέντρο αυτισμού διαθέτει λίστα αναμονής περίπου 12 ατόμων. «Όταν κάτι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, δεν είναι επιλογή», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για την εξεύρεση λύσης.

Ζητά προσωρινή παραμονή στο ειδικό σχολείο

Ο πατέρας εξήγησε ότι το αίτημά του δεν αφορά την κατάργηση του ηλικιακού ορίου φοίτησης των 22 ετών, αλλά την εξεύρεση προσωρινής διευθέτησης για τις περιπτώσεις στις οποίες το κράτος δεν διαθέτει κατάλληλη δομή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία νέας δομής ενδέχεται να χρειαστεί τουλάχιστον έναν χρόνο, διάστημα κατά το οποίο ζητά να επιτραπεί στον γιο του να συνεχίσει να παρακολουθεί το πρόγραμμα του ειδικού σχολείου. «Το κενό αυτό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή δεν είναι κενό που δημιούργησε το παιδί μου ή οποιοδήποτε άλλο παιδί. Είναι κενό του κράτους», υπογράμμισε.

«Κινδυνεύω να χάσω την εργασία μου»

Περιγράφοντας την κατάσταση στο σπίτι, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του αναγκάζονται να παραμένουν διαρκώς δίπλα στον 23χρονο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η επαγγελματική τους ζωή. «Το παιδί είναι στο σπίτι, εμείς δεν μπορούμε να εργαστούμε. Κινδυνεύω να χάσω την εργασία μου, τα εισοδήματά μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη αγωνία του αφορά την κατάσταση του γιου του. «Το μωρό φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, και εγώ σαν γονιός αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το βοηθήσω», ανέφερε συγκινημένος.

Ο κ. Χαραλάμπους απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, ενώ σημείωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από την υπουργό Παιδείας, άλλες εννέα οικογένειες έχουν υποβάλει αντίστοιχο αίτημα για παράταση της φοίτησης των παιδιών τους.

Ακούστε την παρέμβαση του Ντίνου Χαραλάμπους στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 09-10-2026