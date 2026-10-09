Μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, που φέρονται να προέρχονται από τα κατεχόμενα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στις 8 Οκτωβρίου, έπειτα από επιχείρηση στη Λάρνακα.
Λάρνακα: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων – Χειροπέδες σε 55χρονο
Μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων που φέρονται να προέρχονται από τα κατεχόμενα εντοπίστηκε στη Λάρνακα, με την Αστυνομία να περνά χειροπέδες σε 55χρονο Ελληνοκύπριο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία, σε υποστατικά και στο όχημα 55χρονου Ελληνοκύπριου, εντοπίστηκαν 215 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων, 101 κούτες τσιγάρων και 68 κούτες καπνού.
Ο 55χρονος συνελήφθη για αδικήματα κατά παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και οδηγήθηκε μαζί με τα κατασχεθέντα προϊόντα στο Τμήμα Τελωνείων.
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