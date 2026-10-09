Λάρνακα: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων – Χειροπέδες σε 55χρονο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία, σε υποστατικά και στο όχημα 55χρονου Ελληνοκύπριου, εντοπίστηκαν 215 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων, 101 κούτες τσιγάρων και 68 κούτες καπνού.

Ο 55χρονος συνελήφθη για αδικήματα κατά παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και οδηγήθηκε μαζί με τα κατασχεθέντα προϊόντα στο Τμήμα Τελωνείων.