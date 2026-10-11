Αφθώδης πυρετός: Κήρυξη κρουσμάτων σε πέντε νέες μονάδες - Θανατώνονται περίπου 3.000 ζώα

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν αρχικά αποφύγει την άμεση ανακήρυξη εστίας, προσφεύγοντας στη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής ομάδας.

Με αυτή την εξέλιξη τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού ανήλθαν στα 126.

Ο αφθώδης πυρετός έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στον κτηνοτροφικό κλάδο και την οικονομία. Συγκεκριμένα, τα μολυσμένα αιγοπρόβατα, τα οποία οδηγήθηκαν μέχρι σήμερα σε θανάτωση, ανήλθαν σε 52.632, αποτελώντας το 11,5% του συνολικού πληθυσμού, οι χοίροι 24.483 (7,8%) και τα βοοειδή 3.018 (3,5%). Πλέον προστίθενται στη μακάβρια λίστα και 3.000 περίπου ζώα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, στους οποίους ανήκουν αυτά τα ζώα, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα που εφαρμόστηκαν και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. «Θα αποζημιωθούν για τα ζώα, για το γάλα, αν επαναδραστηριοποιηθούν θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της επαναδραστηριοποίησής τους, καθώς και για τυχόν απώλειες. Θα συμπεριληφθούν στην ομάδα των πληγέντων κτηνοτρόφων», είπε.

Όπως εξήγησε ο κ. Πίπης, τα περιστατικά αυτά είχαν εντοπιστεί το καλοκαίρι, ωστόσο δεν δηλώθηκαν τότε επισήμως, καθώς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιδίωξαν να διευκρινίσουν το ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δεν πρόκειται για νέα περιστατικά», είπε, εξηγώντας ότι οι επιφυλάξεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αφορούσαν τις επιδημιολογικές συνθήκες, τον εμβολιασμό και τη χωροθέτηση των εκτροφών σε σχέση με τα αρχικά περιστατικά, καθώς και τις νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίσημη δήλωση ενός κρούσματος.

«Δεν προχωρήσαμε τότε στην επίσημη καταγραφή τους, καθώς θέλαμε να συζητήσουμε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διευκρινίσουμε κατά πόσον, βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών, έπρεπε να δηλωθούν ως κρούσματα», ανέφερε ο κ. Πίπης.

Πρόσθεσε δε ότι τα περιστατικά θα δηλωθούν με βάση την ημερομηνία κατά την οποία εντοπίστηκαν, ενώ η θανάτωση των ζώων αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, οι ιδιοκτήτες των πέντε κτηνοτροφικών μονάδων θα κληθούν στο Υπουργείο Γεωργίας το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ