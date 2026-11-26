Στο επίκεντρο βρέθηκε η μαρτυρία πρώην κατάδικου, ο οποίος εξέτισε επταετή ποινή φυλάκισης, καθώς και αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής να απαντηθούν κεκλεισμένων των θυρών ερωτήσεις σχετικά με τα αδικήματα για τα οποία είχε καταδικαστεί.

Ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορουμένης, Κρις Τριανταφυλλίδης, έφερε ένσταση και αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα του αιτήματος. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας, προειδοποίησε ότι, αν συνεχίζονταν τα σχόλια, θα ζητούσε να διεξαχθεί ολόκληρη η δίκη κεκλεισμένων των θυρών.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης χαρακτήρισε την προειδοποίηση «απειλή» και κάλεσε τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής να αποσύρει ολόκληρη την υπόθεση. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι οι ερωτήσεις αφορούσαν αποκλειστικά τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο μάρτυρας. Η δεύτερη κατηγορούμενη, η οποία εκπροσωπεί τον εαυτό της, είπε ότι οι διαδικασίες κεκλεισμένων των θυρών σε τέτοιες υποθέσεις αποσκοπούν στην προστασία του θύματος και όχι του θύτη.

Το Δικαστήριο διέκοψε για να εξετάσει το αίτημα και τις αγορεύσεις. Μετά τη διακοπή, ο κ. Τριανταφυλλίδης απέσυρε τις σχετικές ερωτήσεις του. Το ζήτημα επανήλθε όταν η δεύτερη κατηγορούμενη ζήτησε να υποβάλει πρόσθετες ερωτήσεις στον μάρτυρα για την καταδίκη του. Το Δικαστήριο αποφάσισε τελικά οι συγκεκριμένες ερωτήσεις να τεθούν κεκλεισμένων των θυρών και διέταξε να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και όλοι οι παρευρισκόμενοι, πλην των δικηγόρων.

Μαρτυρία για μεταφορά κιβωτίων με τρόλεϊ

Νωρίτερα, κατέθεσε ο πρώην κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών Ν.Χ. Αναφέρθηκε στη μεταφορά, με τρόλεϊ και κατόπιν οδηγιών του τρίτου κατηγορουμένου, κιβωτίων με αντικείμενα και μαύρων υφασμάτινων τσαντών που περιείχαν κόλλες χαρτιού. Είπε ότι μετέφερε τις κάσες τέσσερις με πέντε φορές μέσα σε μία ημέρα, στις αψίδες ελέγχου της εισόδου, χωρίς να γνωρίζει πού κατέληξαν στη συνέχεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Τριανταφυλλίδη, ανέφερε ότι δεν γνώριζε ποιος είχε τοποθετήσει τα αντικείμενα στα κιβώτια, τι περιείχαν ή αν είχαν αφαιρεθεί αντικείμενα. Για την παρουσία του στα γραφεία της Διεύθυνσης είπε ότι καθάριζε το γραφείο της τότε διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών πάντοτε υπό την επίβλεψη δεσμοφύλακα. Δεν είχε κλειδί και έμπαινε στον χώρο με τη βοήθεια δεσμοφυλάκων· κάποιες φορές η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας σε διάφορα σημεία, ακόμη και στο γραφείο της Διεύθυνσης.

Ερωτηθείς αν οι μεταφορές γίνονταν μυστικά, απάντησε ότι δεν θεωρούσε πως υπήρχε μυστικότητα, καθώς πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για αναφορά σε ποδοσφαιρικές μπάλες στο γραφείο, είπε ότι είχε δει μία μπάλα πάνω σε έπιπλο, αλλά δεν γνώριζε αν ήταν κάποια από τις συγκεκριμένες μπάλες.

Κατά την αντεξέταση επιβεβαίωσε ότι, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για τις οποίες τελικά καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση, αρχικά τις αρνήθηκε και στη συνέχεια τις παραδέχθηκε. Συμφώνησε με την επισήμανση του κ. Τριανταφυλλίδη ότι και στις δύο περιπτώσεις θεωρούσε πως ενεργούσε προς όφελός του. «Άμα σου συμφέρει λες α’ και όταν σου συμφέρεις λες β’», είπε ο δικηγόρος.

Διαφωνία για πορτρέτο της Άννας Αριστοτέλους

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Α.Κ., επίσης πρώην κατάδικος, ο οποίος μίλησε για πορτρέτο που φιλοτέχνησε της πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών και, όπως είπε, της προσέφερε ως δώρο. Ανέφερε ότι ζωγράφιζε όσο βρισκόταν στις Φυλακές για να περνά την ώρα του και ότι αποφάσισε μόνος του να δημιουργήσει το πορτρέτο, χωρίς να του το ζητήσει η πρώην διευθύντρια.

Αντεξεταζόμενος από τον δικηγόρο Στέλιο Χριστοδούλου, είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να δώσει κατάθεση, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην υπόθεση. Τελικά κατέθεσε όταν, όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι παράνομο. Είπε ότι εμπνεύστηκε από φωτογραφία της πρώην διευθύντριας που είχε δει σε περιοδικό και ότι ήθελε να της προσφέρει το πορτρέτο επειδή τη θαύμαζε ως άνθρωπο και ως διευθύντρια. «Τη θαύμαζα ως άνθρωπο και ήθελα να της το κάνω δώρο», είπε.

Η αντεξέταση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στον χώρο όπου ο μάρτυρας είπε ότι συνάντησε την πρώην διευθύντρια την ημέρα της απόλυσής του και στη θέση του πορτρέτου. Ο κ. Χριστοδούλου τού υπέδειξε φωτογραφία του γραφείου της πρώην διευθύντριας, αλλά ο μάρτυρας επέμεινε ότι δεν ήταν ο χώρος στον οποίο είχε πάει. «Εγώ σε άλλο γραφείο την είδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε επισκεφθεί το γραφείο της φωτογραφίας.

Στην υπόδειξη του δικηγόρου ότι το πορτρέτο δεν βρισκόταν ποτέ στο γραφείο της πρώτης κατηγορουμένης, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει, καθώς δεν είχε πάει στον συγκεκριμένο χώρο. Επιβεβαίωσε ότι στις Φυλακές υπήρχαν κάμερες ασφαλείας και είπε ότι είχε δει το πορτρέτο πίσω από την καρέκλα του γραφείου όπου, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχε συναντήσει την πρώην διευθύντρια.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:30. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το Δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ