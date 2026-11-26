Μετά από αρκετές ημέρες με ασυνήθιστα καλές και σχετικά θερμές καιρικές συνθήκες για την εποχή, αλλάζει το σκηνικό στην Κύπρο, με βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζόπτωσης να βρίσκονται στο προσκήνιο από την Κυριακή. Το νέο βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει την Ελλάδα θα κινηθεί προς την περιοχή μας, φέρνοντας αισθητή επιδείνωση του καιρού, ενώ δεν αποκλείεται η έκδοση προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας.
Από την Πάφο αρχίζει η επέλαση της κακοκαιρίας: Πώς θα κινηθεί το βαρομετρικό χαμηλό στην Κύπρο, πότε έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Η κατάσταση αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται από την Τρίτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα εξασθενεί και τα φαινόμενα θα περιορίζονται.
Μιλώντας στο politis.com.cy, ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέας Χατζηγεωργίου, ανέφερε ότι τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποίησης να εξετάζεται ανάλογα με την εξέλιξη του βαρομετρικού συστήματος.
Όπως εξήγησε, την Κυριακή αναμένεται να επηρεαστούν αρχικά κυρίως οι επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας, με βροχές και καταιγίδες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλάζι. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο ισχυρά κατά τη διάρκεια της Κυριακής.
Η επιδείνωση θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, οπότε, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, εκτιμάται ότι περίπου το 70% με 80% των περιοχών της Κύπρου θα επηρεαστούν από βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρο το νησί, με υπαρκτό και πάλι το ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης.
Η κατάσταση αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται από την Τρίτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα εξασθενεί και τα φαινόμενα θα περιορίζονται.
Δεν είναι σκόνη οι νεφώσεις
Την ίδια ώρα, ο κ. Χατζηγεωργίου διευκρίνισε ότι οι νεφώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στον ουρανό της Κύπρου είναι ψηλές νεφώσεις και δεν σχετίζονται με μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Η μεταβολή του καιρού έρχεται μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα ηλιοφάνειας και σχετικά υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, με αρκετές περιοχές του νησιού να διατηρούν μέχρι και σήμερα ένα σχεδόν ανοιξιάτικο σκηνικό. Το σκηνικό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει από την Κυριακή, με την Κύπρο να περνά σε πιο χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες.
Η πρόγνωση αναλυτικά
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή.
Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη ενώ στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λιγο ταραγμένη.
Το Σάββατο θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.
Την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι.
Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο, ενώ μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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