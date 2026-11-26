Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), ο επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να συμβάλει στην ξεκούραση του οργανισμού, χωρίς ωστόσο να εξουδετερώνει πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις της χρόνιας στέρησης ύπνου.

Τι είναι το «χρέος ύπνου»;

Ο όρος «χρέος ύπνου» (sleep debt) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαφορά μεταξύ των ωρών ύπνου που χρειάζεται ο οργανισμός μας και εκείνων που πραγματικά κοιμόμαστε.

Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που χρειάζεται οκτώ ώρες ύπνου κάθε βράδυ, αλλά κοιμάται μόνο έξι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, συσσωρεύει ένα έλλειμμα δέκα ωρών.

Ωστόσο, η αναπλήρωση του ύπνου δεν λειτουργεί απαραίτητα ως μια απλή μαθηματική πράξη. Η συστηματική έλλειψή του συνδέεται με προβλήματα συγκέντρωσης, μεταβολικές διαταραχές και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές έρευνες

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology εξέτασε κατά πόσο ο επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να περιορίσει τις μεταβολικές επιπτώσεις της στέρησης ύπνου.

Οι ερευνητές χώρισαν 36 υγιείς νεαρούς ενήλικες σε τρεις ομάδες, με διαφορετική διάρκεια και πρόγραμμα ύπνου. Διαπίστωσαν ότι όσοι κοιμούνταν ανεπαρκώς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και επιχειρούσαν να αναπληρώσουν τον ύπνο τους το Σαββατοκύριακο εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν μεταβολικές διαταραχές, μεταξύ των οποίων μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Ωστόσο, νεότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Sleep, με τη συμμετοχή 1.832 ατόμων, διαπίστωσε ότι όσοι κοιμούνταν περισσότερο από 90 επιπλέον λεπτά το Σαββατοκύριακο παρουσίαζαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης ασβέστωσης των στεφανιαίων αρτηριών κατά την περίοδο παρακολούθησης. Άλλες μελέτες, πάντως, δεν διαπίστωσαν αντίστοιχα καρδιαγγειακά οφέλη, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα επιστημονικά ευρήματα δεν είναι ακόμη οριστικά.

Ο κίνδυνος του «κοινωνικού jet lag»

Η σημαντική διαφοροποίηση του ωραρίου ύπνου μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακου μπορεί επίσης να διαταράξει το βιολογικό μας ρολόι, προκαλώντας το λεγόμενο «κοινωνικό jet lag» (social jet lag).

Όταν κοιμόμαστε και ξυπνάμε πολύ αργότερα το Σαββατοκύριακο, ενδέχεται να δυσκολευτούμε να αποκοιμηθούμε το βράδυ της Κυριακής και να επιστρέψουμε στους καθημερινούς μας ρυθμούς το πρωί της Δευτέρας.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, για καλύτερη ποιότητα ύπνου συνιστάται:

Τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου κάθε βράδυ για τους περισσότερους ενήλικες.

Σταθερό ωράριο ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Περιορισμός της καφεΐνης κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Αποφυγή ηλεκτρονικών συσκευών λίγο πριν από τον ύπνο.

Διατήρηση ενός ήσυχου, σκοτεινού και δροσερού υπνοδωματίου.

Επομένως, οι επιπλέον ώρες ύπνου το Σαββατοκύριακο δεν είναι άχρηστες. Μπορούν να περιορίσουν την κόπωση, αλλά δεν αποτελούν υποκατάστατο του επαρκούς και ποιοτικού ύπνου σε καθημερινή βάση.