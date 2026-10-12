Έλεγχοι σε παιδικά ρούχα με κορδόνια σε όλη την Κύπρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, σκοπός είναι να εντοπιστούν προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων και η απόσυρσή τους από την αγορά.

Τα κορδόνια σε παιδικά ενδύματα μπορεί να εγκλωβιστούν σε παιδικές χαρές, πόρτες, δέντρα ή άλλα αντικείμενα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, αναφέρεται.

Οι έλεγχοι θα γίνουν σε καταστήματα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Θα καλύψουν μπλούζες, φούτερ, παντελόνια, αθλητικές φόρμες, κοντά παντελονάκια, φούστες, φορέματα, μπουφάν, παλτά και άλλα εξωτερικά ενδύματα, καθώς και πιτζάμες και ενδύματα ύπνου που έχουν κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης.

Η εκστρατεία αποσκοπεί στην επαλήθευση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων, περιλαμβανομένου του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου του 2025, καθώς και με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας EN 14682:2014.

Παράλληλα, η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς για τις υποχρεώσεις τους και θα λάβει διορθωτικά μέτρα όπου χρειάζεται.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή διατίθεται ενημερωτικό φυλλάδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα και τα σημεία που πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κατά την αγορά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, καταναλωτές και οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμή Καταναλωτή στο 1429.

Πηγή: ΚΥΠΕ