Ξυλοφάγου: Νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας εξετάζει η υπεράσπιση του πατέρα των δύο παιδιών που πέθαναν σε αυτοκίνητο – Παραμένει υπό κράτηση

Το Δικαστήριο του Ανώτερου Δικαστή των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας απέρριψε σήμερα, 12 Οκτωβρίου, την έφεση του πατέρα κατά της απόφασης για άρνηση εγγύησης. Ως εκ τούτου, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του, η οποία έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σε ανακοίνωσή του, το δικηγορικό γραφείο Christos Th. Theodoulou LLC αναφέρει ότι σέβεται πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου, υποστηρίζει ωστόσο ότι η άρνηση εγγύησης δεν συνδέεται με τη συμπεριφορά του πελάτη του, αλλά με την απουσία νομοθετικού πλαισίου που να επιτρέπει την επιστροφή προσώπων από την Κυπριακή Δημοκρατία στις Βρετανικές Βάσεις.

«Η απόφαση δεν βασίστηκε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά του πελάτη μας. Ο πελάτης μας δεν έχει ποινικό μητρώο και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές από την πρώτη στιγμή. Η απόφαση βασίστηκε σε θεσμικό κενό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο, από τη μαρτυρία που έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο προκύπτει ότι τα εντάλματα σύλληψης που εκδίδονται από τις Βάσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, ενώ οι Βρετανικές Βάσεις διαθέτουν νομοθεσία για την επιστροφή προσώπων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν υπάρχει αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο από πλευράς της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον αριθμό των εκκρεμούντων ενταλμάτων σύλληψης, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία που κατατέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, αυτά ξεπερνούν τα 1.300.

Το δικηγορικό γραφείο υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο θεσμικό κενό δεν περιορίζεται στην υπόθεση του πελάτη του, αλλά επηρεάζει ευρύτερα τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες ενώπιον των Δικαστηρίων των Βάσεων, περιορίζοντας στην πράξη τη δυνατότητα αποφυλάκισής τους με εγγύηση.

Εξετάζουν νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας

Με αφορμή την απόφαση, η υπεράσπιση γνωστοποιεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω της μη θέσπισης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

«Επειδή το ζήτημα είναι δημοσίου συμφέροντος, εξετάζουμε τις νομικές επιλογές μας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παράλειψή της αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το δικηγορικό γραφείο αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας της ποινικής υπόθεσης, δεδομένου ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Δεν θα προβούμε σε οποιοδήποτε σχόλιο επί της ουσίας της υπόθεσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Εκφράζουμε για ακόμη μία φορά τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για την απώλεια των δύο παιδιών», καταλήγει η ανακοίνωση.