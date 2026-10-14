ΒΙΝΤΕΟ/Επελαύνει η κακοκαίρια: Σφοδρή καταιγίδα χτυπά τη Λάρνακα, χωρίς ρεύμα περιοχές στη Πάφο, κατολισθήσεις στα ορεινά - Ο καιρός αύριο Πέμπτη

Ενδεικτικό της έντασης των καιρικών φαινομένων είναι το συγκλονιστικό βίντεο από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ στη Δεκέλεια, όπου καταγράφεται η σφοδρότητα της καταιγίδας που πλήττει την περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε κινητοποίηση βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεργεία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Πάφου και Λάρνακας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

Στο σκοτάδι περιοχές της Λάρνακας

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχουν αφήσει χωρίς ρεύμα περιοχές της Αραδίππου, καθώς και τα χωριά Μελίνη, Οδού και Ορά.

Συγκεκριμένα, στην Αραδίππου η διακοπή ηλεκτροδότησης καταγράφεται από τις 18:11, με την ΑΗΚ να εκτιμά ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί γύρω στις 20:30. Στη Μελίνη και την Οδού οι διακοπές σημειώθηκαν στις 17:50, ενώ στην Ορά ένα λεπτό αργότερα, στις 17:51. Για τις τρεις τελευταίες κοινότητες δεν έχει ανακοινωθεί εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης.

Όσον αφορά τη Λάρνακα, αριθμό κλήσεων δέχεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην επαρχία. Οι κλήσεις αφορούν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων από πλημμυρισμένους δρόμους και σε μία περίπτωση παρασχέθηκε βοήθεια σε παγιδευμένο οδηγό εντός του οχήματός του, σε πλημμυρισμένο δρόμο, στην περιοχή Αγίων Αναργύρων.

ΒΙΝΤΕΟ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΣ ΚΕΚΚΟΥ/KITAS WEATHER

Προβλήματα και στην Πάφο, επί ποδός οι αρμόδιες υπηρεσίες

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην επαρχία Πάφου, η οποία έχει επίσης επηρεαστεί από την κακοκαιρία, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στις Κάτω Αρόδες, την Ίνεια, την Αχέλεια, τον Κάθικα και την Πέγεια, με τις βλάβες να προστίθενται στα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη στις επηρεαζόμενες περιοχές, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα συνεργεία των ΕΟΑ Πάφου και Λάρνακας βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Στην ορεινή περιοχή της επαρχίας Λεμεσού επικρατούν καταρρακτώδεις βροχές, ενώ λόγω πυκνής ομίχλης η ορατότητα στο οδικό δίκτυο είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, παρατηρούνται κατολισθήσεις και πτώσεις πετρών σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα στους δρόμους Πλατρών – Τροόδους, Αμιάντου – Τροόδους και Καλού Χωριού – Ζωοπηγής.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Επίσης, στην περιοχή Πλατανιών, της επαρχίας Λευκωσίας, έχει συσσωρευτεί λάσπη στο οδόστρωμα, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Η κατάσταση του οδικού δικτύου παρακολουθείται συνεχώς και το κοινό θα ενημερώνεται για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

O KAIΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Αύριο Πέμπτη καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Αργά το απόγευμα και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να στραφούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Ωστόσο σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια όπου δεν αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.