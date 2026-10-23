Η ετυμηγορία για Καλογερόπουλο: Ισόβια και στους τέσσερις - Εννέα χρόνια για συνομωσία, για τη δολοφονία που συγκλόνισε την Λεμεσό

Το τριμελές Κακουργιοδικείο, αφού έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους τέσσερις κατηγορουμένους, επέβαλε την προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή της ισόβιας φυλάκισης για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

Παράλληλα, για την κατηγορία της συνομωσίας προς διάπραξη φόνου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα ετών, με τις δύο ποινές να συντρέχουν.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα σχετικά αδικήματα εμπεριέχονται στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης και, ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε λόγος επιβολής πρόσθετων ποινών.

Η επιβολή των ποινών ολοκληρώνει μια από τις σοβαρότερες ποινικές υποθέσεις που απασχόλησαν τη Λεμεσό τα τελευταία χρόνια.

Απόφαση 600 σελίδων με 75 μάρτυρες

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη και αριθμεί περισσότερες από 600 σελίδες, αποτυπώνοντας το εκτενές μαρτυρικό και αποδεικτικό υλικό που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Συνολικά, ενώπιον του Δικαστηρίου κατέθεσαν 75 μάρτυρες, ενώ παρουσιάστηκαν 550 τεκμήρια.

Η απόφαση αναγνώστηκε περιληπτικά, με έμφαση στα κυριότερα σημεία και στα συμπεράσματα του Δικαστηρίου.

Οι τέσσερις καταδικασθέντες, ηλικίας 43, 46, 24 και 23 ετών, είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής.

Όλο το διάστημα που προηγήθηκε της ολοκλήρωσης της δίκης κρατούνταν στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικοι.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, κανένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης δεν θέλησε να αγορεύσει για σκοπούς μετριασμού της ποινής αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστήριο

Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία εντός και εκτός του δικαστικού συγκροτήματος Λεμεσού.

Στην κατάμεστη αίθουσα βρίσκονταν μέλη της οικογένειας του Θανάση Καλογερόπουλου, καθώς και φίλοι του, οι οποίοι παρακολούθησαν την ανακοίνωση της απόφασης.

Νωρίτερα, η διαδικασία είχε διακοπεί εκτάκτως όταν ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η αίθουσα εκκενώθηκε προσωρινά και στο σημείο κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο, ενώ ο δικηγόρος διατηρούσε τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Η δολοφονία που συγκλόνισε τη Λεμεσό

Ο Θανάσης Καλογερόπουλος δολοφονήθηκε το πρωί της 30ής Οκτωβρίου 2023, στον χώρο στάθμευσης παραλιακού εστιατορίου στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα.

Ο 55χρονος επιχειρηματίας δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από δύο πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή με αυτοκίνητο.

Το όχημα εντοπίστηκε αργότερα καμένο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκαν τα όπλα που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία.

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας, η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε στοιχεία για την προετοιμασία και την εκτέλεση του εγκλήματος, καθώς και για τις διακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά τη δολοφονία.

Το Δικαστήριο, αφού αξιολόγησε το σύνολο της μαρτυρίας και των τεκμηρίων, κατέληξε ομόφωνα στην ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Με την επιβολή της ισόβιας φυλάκισης για τον φόνο εκ προμελέτης και της συντρέχουσας ποινής των εννέα ετών για τη συνομωσία προς διάπραξη φόνου, ολοκληρώθηκε η πρωτόδικη διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση.