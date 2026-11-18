Συγκεκριμένα, η συγχρηματοδότηση αφορά την εφαρμογή ζωνών ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα εντός των Τειχών της Πόλης, στον Άγιο Δομέτιο, στην Έγκωμη και στην Παλουριώτισσα. Οι αιτήσεις του Δήμου αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων σε ιστορικούς πυρήνες και οικιστικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία όπου υπάρχουν σχολεία, πάρκα, χώροι πρασίνου και ποδηλατόδρομοι.

Οι περιοχές όπου ισχύει ήδη το μέτρο

Το άνωθεν μέτρο δεν εφαρμόζεται πρώτη φορά. Ήδη ζώνες ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιοχές:

1. Εντός των Τειχών Πόλη.

2. Ιστορικός Πυρήνας Καϊμακλίου.

3. Ομορφίτα.

4. Ιστορικός Πυρήνας Παλουριώτισσας.

5. Ιστορικός Πυρήνας Αγίων Ομολογητών.

6. Η περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Μακαρίου Γ΄, Διγενή Ακρίτα, Καλλιπόλεως και Εθνικής Φρουράς στον Λυκαβητό.

7. Ιστορικός Πυρήνας Έγκωμης.

8. Ιστορικός Πυρήνας Αγίου Δομετίου.

9. Ιστορικός Πυρήνας Αγλαντζιάς.

Οι δρόμοι και οι περιοχές που ακολουθούν

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την εφαρμογή νέων ζωνών ορίου ταχύτητας, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο πριν από την υλοποίησή τους.

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό είναι:

1. Η περιοχή δυτικά της λεωφόρου Δημοκρατίας και βόρεια της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

2. Η περιοχή δυτικά της λεωφόρου Δημοκρατίας, νότια της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και βόρεια της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση.

3. Η περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Ηρώων και Ηλία Παπακυριακού και της οδού Γιώργου Σεφέρη.

4. Η περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Ηρώων, 28ης Οκτωβρίου και Ηλία Παπακυριακού.

5. Η περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Προδρόμου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου και Μετοχίου και της οδού Σινά.

6. Η περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Ηρώων και Λευκοθέου και των οδών Λυκαβηττού και Πεντέλης.

Όπως πληρούμαστε, τα χρήματα εξασφαλίστηκαν από το υπουργείο Μεταφορών και στοχος του Δήμου Λευκωσίας με την επέκταση των ζωνών ήπιας κυκλοφορίας είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας.

Στο δρόμο της Ευρώπης

Στην Ευρώπη, η εφαρμογή ζωνών με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα αποτελεί πλέον βασικό μέτρο των πολιτικών οδικής ασφάλειας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, το Άμστερνταμ και το Ελσίνκι έχουν προχωρήσει στην επέκταση περιοχών ή δρόμων με μειωμένα όρια ταχύτητας, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία πεζών και ποδηλατών, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές και κοντά σε σχολεία. Στόχος είναι ο περιορισμός των τροχαίων συγκρούσεων και της σοβαρότητας των τραυματισμών, η μείωση του θορύβου και η δημιουργία ασφαλέστερων και πιο φιλικών δημόσιων χώρων για τους κατοίκους. Το μέτρο έχει υιοθετηθεί με διαφορετική έκταση και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στις Βρυξέλλες, από τον Ιανουάριο του 2021, τα 30 χλμ./ώρα αποτελούν τον γενικό κανόνα στο οδικό δίκτυο, με εξαιρέσεις για μεγάλες οδικές αρτηρίες. Στο Παρίσι, το μέτρο εφαρμόστηκε τον Αύγουστο του 2021, ενώ στο Άμστερνταμ, από τον Δεκέμβριο του 2023, το όριο μειώθηκε στα 30 χλμ./ώρα περίπου στο 80% των δρόμων. Αντίστοιχες παρεμβάσεις εφαρμόζονται στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Ελσίνκι και τη Λυών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για ασφαλέστερες πόλεις, με λιγότερα σοβαρά τροχαία και μεγαλύτερη προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.