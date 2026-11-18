Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Χαϊλή περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την ώρα στην περιοχή, αναφέροντας ότι μηχανήματα και φορτηγά είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στον χώρο για την έναρξη των εργασιών.

Η ίδια βρισκόταν στο σημείο από την προηγούμενη ημέρα, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον 75χρονο πατέρα της, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αρνείται να την αφήσει μόνη να διαμαρτύρεται.

Η εκπρόσωπος των διαμαρτυρόμενων κατοίκων εξέφρασε έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο αστυνομικής επέμβασης και συλλήψεων, ζητώντας από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να παγώσει τις εργασίες μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι εκκρεμότητες γύρω από το έργο.

«Είμαστε άνθρωποι, είμαστε συμπατριώτες σας, είμαστε όλοι Κύπριοι», ανέφερε, καλώντας τους αρμοδίους να επιδείξουν κατανόηση και να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση.

«Να σταματήσουν οι εργασίες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο»

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η κ. Χαϊλή απέναντι στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και ειδικότερα στη διεύθυνσή του, καταγγέλλοντας ότι οι κάτοικοι δεν αντιμετωπίζονται με τον απαιτούμενο σεβασμό.

Απευθυνόμενη στη διευθύντρια του Τμήματος, ζήτησε να δοθούν οδηγίες για απομάκρυνση των μηχανημάτων, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση και να διευκρινιστούν τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

«Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα, αλλά όχι με τέτοιον τρόπο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση δεν στρέφεται εναντίον της ανάγκης παραγωγής αφαλατωμένου νερού, αλλά εναντίον της επιλογής της συγκεκριμένης τοποθεσίας και του τρόπου με τον οποίο προωθείται το έργο.

Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι ανησυχούν ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις εάν επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη διέλευση των μηχανημάτων.

Η ίδια ζήτησε αυτοσυγκράτηση και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να αποτρέψουν την κλιμάκωση της έντασης, αναστέλλοντας προσωρινά τις εργασίες.

Καταγγελίες για περιβαλλοντική καταστροφή

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι αντιδρούν τόσο έντονα, η κ. Χαϊλή υποστήριξε ότι η περιοχή στην οποία προγραμματίζεται η εγκατάσταση της μονάδας αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παρθένα παράκτια τμήματα που έχουν απομείνει.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν προστατευόμενοι οικότοποι, αμμόλοφοι και λιβάδια Ποσειδωνίας, τα οποία, κατά την εκτίμησή της, κινδυνεύουν από τις κατασκευαστικές παρεμβάσεις και τη διέλευση των αγωγών.

«Μιλούμε για περιβαλλοντική καταστροφή», δήλωσε, εκφράζοντας απογοήτευση για τη στάση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας αμφισβήτησε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης που ακολουθήθηκε, υποστηρίζοντας ότι τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει εξαρχής στον αποκλεισμό της συγκεκριμένης χωροθέτησης.

«Δεν έγινε διαβούλευση με τους κατοίκους»

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που έθεσε η κ. Χαϊλή είναι η έλλειψη ενημέρωσης και δημόσιας διαβούλευσης πριν από την προώθηση του έργου.

Όπως κατήγγειλε, οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν τον σχεδιασμό κυρίως μέσα από διαδικασίες που αφορούσαν τις ιδιοκτησίες τους και την προβλεπόμενη διέλευση αγωγών. «Ούτε ενημέρωση έγινε ούτε δημόσια διαβούλευση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις παρουσιάστηκαν στην κοινότητα ως τετελεσμένο γεγονός.

Η κ. Χαϊλή έκανε επίσης αναφορά στις εκκρεμότητες που αφορούν τα αντισταθμιστικά μέτρα και τη στάση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε συζήτηση για αντισταθμιστικά μέτρα, εξέλιξη που δεν έχει τερματίσει τις αντιδράσεις στην κοινότητα.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι εκκρεμότητες, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής που έχει καταχωριστεί στη Δικαιοσύνη, πριν προχωρήσουν οι εργασίες.

Η εναλλακτική λύση στο Βασιλικό

Η εκπρόσωπος των διαμαρτυρόμενων επανέφερε και το ζήτημα εναλλακτικής χωροθέτησης της μονάδας αφαλάτωσης.

Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε πρόταση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης στο Βασιλικό, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αντίστοιχη παραγωγή νερού με χαμηλότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Διερωτήθηκε γιατί δεν εξετάζεται αυτή η επιλογή, αντί να προωθείται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σε μια περιοχή που, σύμφωνα με τους κατοίκους που αντιδρούν, παρουσιάζει σημαντική οικολογική αξία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στον χώρο εγκατάστασης της μονάδας, αλλά επηρεάζουν ευρύτερα την περιοχή, καθώς προβλέπονται διανοίξεις δρόμων και εργασίες κοντά σε ιδιωτικές περιουσίες.