Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος συνελήφθη γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, έπειτα από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ίδιους εμπρησμούς είχε συλληφθεί στις 14 Νοεμβρίου και 55χρονος, ιδιοκτήτης πρακτορείων στοιχημάτων, ο οποίος τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Στο επίκεντρο των ερευνών δύο εμπρησμοί

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου, με στόχο όχημα εγγεγραμμένο στη σύζυγο πρώην Αστυνομικού Διευθυντή. Το αυτοκίνητο βρισκόταν στο γκαράζ της οικίας τους και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο δεύτερος εμπρησμός σημειώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, όταν στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα 61χρονου, ο οποίος είναι ο σημερινός σύζυγος της πρώην συμβίας του 55χρονου υπόπτου.

Όπως είχε δηλώσει ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργου Χαραλάμπους, τα κίνητρα των εμπρησμών φαίνεται να είναι προσωπικά και εκδικητικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προηγούμενα δημοσιεύματα, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσον ο 55χρονος ενδέχεται να συνδέεται και με παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών.

Η Αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής τον φερόμενο ρόλο του 44χρονου που συνελήφθη σήμερα, ενώ οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται.