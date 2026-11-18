Νέα εξέλιξη στις έρευνες για τους δύο εμπρησμούς οχημάτων στη Λάρνακα, με την Αστυνομία να προχωρεί σε δεύτερη σύλληψη. Ανάμεσα στους στόχους των εμπρηστικών επιθέσεων ήταν και όχημα της συζύγου πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας.
Νέα σύλληψη για τους εμπρησμούς στη Λάρνακα – Στο στόχαστρο και όχημα συζύγου πρώην Αστυνομικού Διευθυντή
Χειροπέδες σε 44χρονο πέρασε τα ξημερώματα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης δύο εμπρησμών οχημάτων
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος συνελήφθη γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, έπειτα από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ίδιους εμπρησμούς είχε συλληφθεί στις 14 Νοεμβρίου και 55χρονος, ιδιοκτήτης πρακτορείων στοιχημάτων, ο οποίος τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.
Στο επίκεντρο των ερευνών δύο εμπρησμοί
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου, με στόχο όχημα εγγεγραμμένο στη σύζυγο πρώην Αστυνομικού Διευθυντή. Το αυτοκίνητο βρισκόταν στο γκαράζ της οικίας τους και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ο δεύτερος εμπρησμός σημειώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, όταν στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα 61χρονου, ο οποίος είναι ο σημερινός σύζυγος της πρώην συμβίας του 55χρονου υπόπτου.
Όπως είχε δηλώσει ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργου Χαραλάμπους, τα κίνητρα των εμπρησμών φαίνεται να είναι προσωπικά και εκδικητικά.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα προηγούμενα δημοσιεύματα, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσον ο 55χρονος ενδέχεται να συνδέεται και με παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών.
Η Αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής τον φερόμενο ρόλο του 44χρονου που συνελήφθη σήμερα, ενώ οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.