Τον άρπαξαν από την Κοφίνου, τον μετέφεραν στη Λεμεσό και τον ξυλοκόπησαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Απαγωγή θρίλερ με Σύριο αιτητή ασύλου - Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Υπόθεση απαγωγής Σύριου υπηκόου, ο οποίος διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου, διερευνούν οι αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8 το βράδυ της Τετάρτης, όχημα με τρία πρόσωπα παρέλαβε τον άνδρα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, και τον μετέφερε στη Λεμεσό, όπου φέρεται να δέχθηκε επίθεση. Περίπου στις 10:30 το βράδυ, οι δράστες τον επέστρεψαν στην Κοφίνου.

Το θύμα έδωσε κατάθεση στις Αρχές και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

