Προς ολικό λίφτινγκ ο πυρήνας Αθηένου

Eπιλέγηκε για συγχρηματοδότηση το έργο «Διαμόρφωση κεντρικού οδικού δικτύου και εξωραϊσμός όψεων παραδοσιακών κτηρίων», στον Δήμο Αθηένου.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, ο ακριτικός δήμος της επαρχίας Λάρνακας γνωστοποίησε ότι υπήρξε επίσημη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ότι το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση συγχρηματοδότησης στις 4 Απριλίου 2025, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, θα τύχει τελικά συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, μπροστά από τις παραδοσιακές ταβέρνες της Αθηένου, και σημαντικού τμήματος της οδού Ευαγόρου μέσα στον παραδοσιακό οικισμό. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τον εξωραϊσμό των όψεων αριθμού παραδοσιακών κτηρίων κατά μήκος των δρόμων αυτών, με στόχο την επαναφορά των προσόψεων στην αρχική τους μεσαορίτικη μορφή, κυρίως με παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής φύσεως.

Η δημοτική Αρχή εκτιμά ότι οι εργασίες που προγραμματίζονται θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της Αθηένου, αφού θα εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διακίνηση των πεζών και των οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν και οι απαραίτητες διευκολύνσεις για ΑμεΑ. Επιπλέον, με τα έργα εξωραϊσμού των προσόψεων, θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η γύρω περιοχή. Ανακοίνωση του Δήμου Αθηένου αναφέρει ότι η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την αφαίρεση και απομάκρυνση της υφιστάμενης ασφάλτου και των πεζοδρομίων, την κατασκευή συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων, υπηρεσιών για ηλεκτροδότηση-φωτισμό και για τηλεπικοινωνίες, τη συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος αποχετεύσεων, την επίστρωση δρόμων και πεζοδρομίων και τη δενδροφύτευση και τοπιοτέχνηση των χώρων.

Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν καινούργιες πινακίδες, θα δημιουργηθούν νέες γραμμές σήμανσης, ενώ θα τοποθετηθεί και σύγχρονος αστικός εξοπλισμός. Να σημειωθεί ότι το υπό αναφορά οδικό δίκτυο αποτελεί σημαντική οδική σύνδεση με τα υπόλοιπα (πολεοδομικά και συγχρηματοδοτούμενα) έργα ανάπλασης που υλοποιήθηκαν στην Αθηένου τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η ανάπλαση της Πλατείας της Βρύσης και των γύρω δρόμων, καθώς και η αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς και η χρήση της ως Πολιτιστικό και Πολυλειτουργικό Κέντρο (φάση Α). Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες αναδιαμόρφωσης της κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών. «Η ανακατασκευή, βελτίωση και αναβάθμιση των δρόμων και ο εξωραϊσμός των προσόψεων παραδοσιακών κτηρίων θα επιτρέψουν την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, η οποία αποτελεί μέρος του πυρήνα της Αθηένου.

Θα καταστεί σημείο αναφοράς και παράλληλα θα ενισχύσει την ασφάλεια των πεζών, των ποδηλατών και των ατόμων με κινητικά προβλήματα», υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηένου.