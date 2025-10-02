Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή – Τέσσερις τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό , το οποίο σημειώθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο, συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ, και επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας – Ο δράστης εξουδετερώθηκε, 4 τραυματίες

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ αναφέρει πως ο δράστης εξουδετερώθηκε και πως υπάρχουν 4 τραυματίες.

«Ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό έξω από συναγωγή στη Middleton Road στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στη Middleton Road, στην περιοχή Κραμπσολ, στις 9:31 π.μ., από πολίτη που δήλωσε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον πεζών και ότι ένας άνδρας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Ένοπλοι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στις 9:34 π.μ., καθώς συνέχιζαν να φτάνουν νέες αναφορές από πολίτες ότι ένας φύλακας ασφαλείας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) κήρυξε την επιχείρηση PLATO και μείζον περιστατικό στις 9:37 π.μ.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από ένοπλους αστυνομικούς της GMP στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυρά και πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Οι διασώστες έφθασαν στο σημείο στις 9:41 π.μ. και περιθάλπουν πολίτες. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί από το όχημα και από μαχαιριές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, όσο η αστυνομία συνεχίζει να διαχειρίζεται το περιστατικό».

Πηγή: iefimerida.gr