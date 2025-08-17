Υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 18χρονο διερευνά η Αστυνομία - Υπό κράτηση 23χρονος

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα 18χρονο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη 23χρονος, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8.15 το βράδυ του Σαββάτου, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο, σε περιοχή στο Παραλίμνι. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν για εξετάσεις στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκε ότι, 18χρονος είχε δεχθεί επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στο σώμα, που προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 23χρονου. Αυτός εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας γύρω στις 8.45 το βράδυ, σε περιοχή στο Παραλίμνι και συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της κοινής οχληρίας, και της διασάλευσης της ειρήνης, αφού όταν τον προσέγγισαν τα μέλη της Αστυνομίας, άρχισε να φωνάζει με τρόπο που προκαλούσε ενόχληση.

Για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας φόνου, εναντίον του 23χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός επανασυνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση.

Υπό κράτηση για 8 μέρες 23χρονος για υπόθεση απόπειρας φόνου 18χρονου

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε ο 23χρονος εναντίον του οποίου διερευνάται υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 18χρονο που διαπράχθηκε χθες βράδυ στην επαρχία Αμμοχώστου. Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

ΚΥΠΕ