Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Διοικητική έρευνα για ανάρμοστη ανταπόκριση μέλους του 112 σε κλήση πολίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Αναφορικά δημοσίευσης που έγινε στις 16/08/2025 σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία γίνεται αναφορά σε ανάρμοστη ανταπόκριση από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112, σε κλήση πολίτη που στις 15/08/2025 επικοινώνησε με την Υπηρεσία για να αναφέρει ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε περιοχή στην επαρχία Πάφου, από την πρώτη στιγμή που η εν λόγω δημοσίευση περιήλθε στην αντίληψη της Αστυνομίας και της Ηγεσίας της, ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Πανίκος Σταύρου, έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, για εντοπισμό του μέλους της Αστυνομίας που ανταποκρίθηκε στην τηλεφωνική κλήση, για διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και για περαιτέρω ενέργειες.

Η εν λόγω δημοσίευση/καταγγελία σε ΜΚΔ:

Tags

ΚΟΙΝΩΝΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited