Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Πεζός 65χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κακοπετριά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άντρας ηλικίας 65 ετών, ο οποίος κινείτο πεζός σε δρόμο στην περιοχή Κακοπετριά, γύρω στις 5.50 το απόγευμα χθες Σάββατο (16/08),  χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 30 ετών και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τροόδους και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου, αναφέρει η Αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς διερευνά.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited