Πεζός 65χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κακοπετριά

Άντρας ηλικίας 65 ετών, ο οποίος κινείτο πεζός σε δρόμο στην περιοχή Κακοπετριά, γύρω στις 5.50 το απόγευμα χθες Σάββατο (16/08), χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 30 ετών και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τροόδους και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου, αναφέρει η Αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς διερευνά.