Καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα - Έως 40 βαθμοί στο εσωτερικό

Το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, σε ισχύ σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, από τις 12:00 έως τις 17:00.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 βαθμούς στα νοτιοανατολικά, στα νότια και βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.