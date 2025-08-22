Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Αφύσικο θάνατο 20χρονου διερευνά η Αστυνομία Λεμεσού

Ο άτυχος νέος βρισκόταν σε εξοχική κατοικία φιλικού του προσώπου

Υπόθεση αφύσικου θανάτου 20χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό. 

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσηλευτήριο, το οποίο είναι συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, χθες. Λίγη ώρα αργότερα, περίπου τα μεσάνυχτα υπέκυψε στο μοιραίο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Μέλη της Αστυνομίας που ενημερώθηκαν σχετικά, μετέβησαν επί τόπου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν ότι είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος νέος βρισκόταν σε εξοχική κατοικία φιλικού του προσώπου που βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού με άλλα πέντε νεαρά πρόσωπα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 20χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή η οποία θα διενεργηθεί το μεσημέρι από την Αγγελική Παπέτα και τον Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

